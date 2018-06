Trump: »Det bliver en enestående succes«

Præsident Trump rakte for få timer siden hånden frem til Nordkoreas Kim Jong-un og hilste begyndelsen på »et fantastisk forhold« velkommen. Håndtrykket markerede et vægtigt skridt i et usandsynligt forløb, som har åbnet et nyt kapitel for verdens største atommagt og den mest afsondrede. Det var ikke let at komme hertil. Der var hindringer på vejen, men vi overvandt dem for at nå så vidt. Kim Jong-un

For blot et par måneder siden hånede Donald Trump og Kim Jong-un hinanden, men de ligefremme og pågående ledere gik nu frem mod hinanden over det røde tæppe med udstrakte arme. Det er første gang en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder nogensinde har mødtes, og det skete altså i et hotel i Singapore, som er opført oven på resterne af et gammelt fort fra den britiske kolonitid.

De to statsledere stillede op til fotografering, og Trump lagde armen om den yngre mands skulder. Derpå gik de to af sted kun ledsaget af deres tolke for at holde et møde på tomandshånd. På dagsordenen var Nordkoreas atomprogram.

»Jeg har det rigtig godt,« sagde Trump. »Det bliver en fantastisk diskussion og en enestående succes, tror jeg. Jeg er overbevist om, at det bliver meget succesfuldt, og jeg tror, vi vil få et fremragende forhold. Det er jeg slet ikke i tvivl om.«

»Det var ikke let at komme hertil,« sagde Kim. »Der var hindringer på vejen, men vi overvandt dem for at nå så vidt.«

Da de igen senere poserede for fotograferne havde de fået selskab af deres nærmeste medarbejdere. »Vi får taget hånd om det ved at arbejde sammen,« erklærede Trump.

Og Kim fulgte op: »Der vil være udfordringer hen ad vejen, men vi vil arbejde med Trump.«

Diplomatisk kunsthåndværk

Hvorvidt mødet vil krones med held er imidlertid et åbent spørgsmål. De to lederes forhandlere nåede ikke langt på deres arbejdsmøder forud for topmødet, så Trump og Kim har ikke noget veldefineret udgangspunkt for det, der meget vel kan blive måneders eller ligefrem års forhandlinger.

Men dette er heller ikke et topmøde, som følger en allerede vedtaget dagsorden. Det er to stædige og ærekære mænd - den ene 34 år gammel, den anden 71. De er begge opvokset med rigdom og privilegier, men har levet så forskellige liv, som kom de fra hver sin planet. De er kommet hertil for at søge en aftale, som deres forgængere ikke har magtet at opnå.

»Jeg tror, det vil folde sig meget fint ud,« sagde Trump mandag i den selvsikre tone, som han har benyttet siden det øjeblik i marts, da han accepterede Kims invitation til mødet.

Og endnu mens han talte, arbejdede amerikanske og nordkoreanske diplomater på at overvinde uoverensstemmelser i nogle af de centrale spørgsmål, som deler de to sider, herunder betingelser og tidshorisont for afviklingen af Nordkoreas atomarsenal.

Diplomaternes mål var at fastlægge de sproglige rammer for en senere fælles erklæring, som Trump og Kim kan udsende efter topmødet. Hvis denne erklæring fremstår robust og detaljeret, kan den tjene som køreplan for de fremtidige forhandlinger mellem de to parter - og samtidig bevise, at mødet var andet og mere end blot en mulighed for at få taget billeder sammen.

Begge sider overvejer en formel afslutning på koreakrigen og dermed en afslutning på en konflikt fra Den Kolde Krig, som ifølge nogle vurderinger har kostet op mod fem millioner mennesker livet.

Sluterklæringen vil efter alt at dømme have tre kapitler - et om afvikling af atomvåben, et om sikkerhedsgarantier for Nordkorea og endelig et kapitel om skridt, de to parter kan tage fremover, fortæller en kilde tæt på forhandlingerne. Men det stod ikke klart, om den amerikanske side havde haft held til at få en mere detaljeret forpligtelse til afrustning, end nordkoreanerne havde tilbudt over for tidligere amerikanske regeringer.

Dagen før mødet greb Det Hvide Hus derfor tilbage til det velkendte diplomatsprog og udtalte, at man søgte en komplet, bekræftet og uigendrivelig afvikling af atomvåbnene »på den koreanske halvø« - en vending, som første gang blev anvendt i 1992 i en fælles erklæring mellem Nord- og Sydkorea.

Første skridt af mange tusind

Mindst 2.500 journalister fra hele verden er på plads for at registrere og formidle det, nogle embedsmænd har kaldt et spektakulært iscenesat møde mellem kendisser. Selv om topmødet skulle vise sig succesfuldt, spåede den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo, så ville det blot være første skridt på en lang, kompliceret og risikabel proces.

Alligevel repræsenterer mødet mellem Trump og Kim en ny begyndelse, som havde været utænkelig for blot et par måneder siden, da de to mænd overøste hinanden med fornærmelser og truede med atomvåben i et toneleje, der rystede ven såvel som fjende.

Oversættelse: Lars Rosenkvist