Trump truer med at fjerne al hjælp til palæstinenserne

Præsident Donald Trump truer med at fjerne USAs økonomiske hjælp til palæstinenserne, hvis ikke de søger at opnå fred med Israel.

Trump, der torsdag ankom til Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i de schweiziske alper, udtalte sig efter et møde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

USA's præsident udtrykker samtidig vrede over, at palæstinenserne i sidste uge afviste at mødes med vicepræsident Mike Pence, der var på rundrejse i Mellemøsten.

»Da de viste os mangel på respekt i sidste uge ved ikke at lade vores storslåede vicepræsident se dem, og da vi gav dem hundredvis af millioner dollar i hjælp og støtte, ja fabelagtige summer, summer som ingen kan fatte - så er de penge på bordet, og de penge går ikke til dem, medmindre de sætter sig ned og forhandler,« siger Trump.

Trump anerkendte tidligere på måneden Jerusalem som Israels hovedstad. Han bebudede, at USA's ambassade snarest flytter fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det vakte stor harme blandt palæstinensere og forundring ude i verden.

Der har i mange år været en fælles forståelse i FN og mellem stormagterne, herunder USA, om at Jerusalems status skal afgøres som det sidste punkt ved en tostatsløsning.

Palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas, har erklæret, at USA ikke længere kan optræde som mægler i konflikten.

Trump besluttede i sidste uge at fastfryse det halve af USA's bidrag til FN-programmet UNRWA.

UNRWA beskæftiger sig med hjælp til palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, og organisationen kommer med fastfrysningen til at mangle et bidrag i år på 65 millioner dollar (387 millioner kroner) fra USA.

Den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen er blandt 25 skuespillere, som torsdag angriber Trump for at stoppe hjælp til palæstinensiske flygtninge, skriver AP.

»Det er sat i værk med det klare formål at fratage dem deres rettigheder ved at opløse den institution, som er sat til at beskytte dem,« skriver Viggo Mortensen, Hugh Grant, Tilda Swinton, Emma Thompson, Olivia Wilde og andre.