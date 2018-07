Trump til Irans præsident: »Du skal aldrig nogensinde true USA igen. Ellers får det konsekvenser«

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lagde ikke fingre imellem, da han søndag talte på et møde med det iransk-amerikanske samfund i Californien.

Her langede Mike Pompeo ud efter Irans religiøse ledere, som han kalder for »hykleriske, hellige mænd«, og han kritiserede landets regering, som ifølge Pompeo minder mere om en mafia end en regering.

»Nogle gange virker det som om, at verden er blevet følelseskold over for regimets autoritære principper og dens voldelige opførsel uden for landets grænser. Men det iranske folk tier ikke stille,« siger Pompeo.

»USA og præsident Donald Trump har heller ikke tænkt sig at tie stille. I lyset af iranske protester og 40-året for iransk tyranni har vi et budskab til Irans befolkning: USA hører jer, USA støtter jer, USA er med jer,« siger han.

Pompeo kritiserede i sin tale Irans politiske, retlige og militære ledere. Blandt andet for at deltage i omfattende korruption.

Pompeo langede samtidig ud efter landets religiøse ledere, ayatollaherne.

»Niveauet af korruption og velstand hos regimets ledere viser, at Iran bliver drevet af noget, der mere minder om en mafia end en regering,« lyder det fra den amerikanske udenrigsminister.

Han fremhævede blandt andet, at ayatollah Makaram Shirazi har tjent mere end 100 millioner dollar på ulovlig handel med sukker.

I sin tale i Ronald Reagan Presidential Library and Museum i Californien understregede Pompeo også, at han ikke er bange for at tage kampen op mod ledere fra det "allerhøjeste niveau" i Irans regime.

Han bekræftede også, at USA vil have alle lande til at reducere deres import af olie fra Iran til »så tæt på ingenting som muligt« før 4. november.

Forud for Pompeos tale truede Irans præsident, Hassan Rouhani, blandt andet med »alle kriges moder«. Årsagen er, at Trump i maj trak sig fra en atomaftale med Iran og i stedet genindførte sanktioner mod landet.

»Fred med Iran er al freds moder. En krig med Iran vil være alle kriges moder,« sagde Rouhani i en tv-transmitteret tale søndag.

Også den amerikanske præsident Donald Trump kritiserer åbent Rouhani i kølvandet på hans tale.

»Du skal aldrig nogensinde true USA igen. Ellers kommer det til at få konsekvenser, som sjældent er set værre gennem historien.«

Sådan lyder ordene, som Donald Trump tidligt mandag morgen med blokbogstaver har tweetet henvendt til Irans præsident, Hassan Rouhani.

»Vi er ikke længere et land, der accepterer dine vanvittige ord om vold og død. Vær på vagt,« fortsætter den amerikanske præsident på Twitter.

/ritzau/

G20 frygter at Trumps handelstvister kan påvirke vækst

Den amerikanske finansminister Steven Mnuchin var blandt de deltagende ved G20-topmødet i Buenos Aires. Eitan Abramovich/Ritzau Scanpix

Buenos Aires. G20-landene frygter, at geopolitiske spændinger kan komme til at påvirke den økonomiske vækst.

Det fremgår af en udtalelse fra finansministrene fra verdens 20 førende økonomier. De har i weekenden været samlet i Buenos Aires i Argentina.

Ministrene opfordrer samtidig til en bedre dialog landene imellem.

Kina og USA - verdens to største økonomier - befinder sig i øjeblikket i en hård handelsstrid om toldsatser. USA's præsident, Donald Trump, har lagt en ekstra told på kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar.

Det har fået Kina til at svare igen ved at gøre det samme over for amerikanske varer.

Fredag skruede Trump så yderligere op for truslerne ved at sige, at han er villig til at forhøje toldsatsen på kinesisk import for 500 milliarder dollar. Det svarer til værdien af stort set alle varer, Kina sidste år solgte til USA.

G20-landene nævner ikke direkte USA i udtalelsen efter weekendens møde. Men USA har været centrum for flere handelstvister den seneste tid.

Trump har blandt andet også besluttet at lægge told på importeret stål og aluminium fra normalt nære allierede som Canada, EU og Mexico.

I G20's udtalelse lyder det, at den globale økonomiske vækst er robust, og at arbejdsløsheden er på det laveste niveau i et årti. Men risikoen for påvirkning af væksten på kort og mellemlang sigt er altså steget.

G20 blev stiftet i 1999. Formålet med forsamlingen er at diskutere emner, der sigter mod at sikre den finansielle stabilitet i verden.

De faste medlemmer er Sydafrika, Canada, Mexico, USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Australien og EU.

Forsamlingens medlemmer repræsenterer to tredjedele af verdens befolkning og står for 85 procent af verdens samlede bruttonationalprodukt.

/ritzau/Reuters

Ni personer er såret under skyderi i Toronto

Toronto. Flere personer er blevet såret under en skudepisode i Toronto i Canada søndag aften lokal tid.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Politiet i Canada bekræfter, at ni personer er blevet såret under angrebet.

Derudover har gerningsmanden skudt og dræbt sig selv, oplyser politiet ifølge AP.

Ifølge flere medier er en af de sårede et barn.

Vidner på stedet hørte mellem 15 og 20 skud, skriver den lokale avis Toronto Sun.

Skyderiet er sket foran en bar i det centrale Toronto i et kvarter, der er kendt som Greektown.

Ifølge Toronto Sun er politiet og mange ambulancer ankommet til gerningsstedet omkring klokken 22.20 søndag aften lokal tid.

/ritzau/