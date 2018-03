Trump taler om at betale grænsemur med militærets penge

Washington D.C.. USAs præsident, Donald Trump, har talt med sin forsvarsminister, James Mattis, om at betale en lovet grænsemur til Mexico med militærets midler, siger en talskvinde i Pentagon.

»De har talt om forslaget som en mulighed. Men husk på, at amerikanernes og nationens sikkerhed er af altafgørende betydning for ministeren,« siger Dana White i forsvarsministeriet.

Talskvinden afslørede ikke flere detaljer fra drøftelsen. Hun sagde blot, at der var tale om »foreløbige« samtaler.

Trump fløj tidligere i marts til grænsen for at ved selvsyn at inspicere forskellige murkonstruktioner.

Opførelsen af en mur på grænsen til den store spansktalende nabo i syd var et omkvæd i Trumps populære taler, da han førte valgkamp i 2016.

Igen og igen sagde præsidentkandidaten, at han ville bygge en mur, og at Mexico ville komme til at betale for den.

Regningen vil Mexico imidlertid ikke kendes ved, har landets præsident meddelt Donald Trump.

Præsident Peña Nieto har sagt, at Mexico "ikke tror på mure", og at landet "ikke vil betale for opførelsen af en mur".

USA har forskellige steder allerede opført mure og hegn mod Mexico, men de nuværende konstruktioner er ikke effektive nok, mener den amerikanske præsident.

- Vi har en elendig mur her. Men den stopper alligevel 90 til 95 procent. Når vi sætter den nye mur op, kommer vi til at stoppe 99 procent. Måske mere end det, sagde Trump under sit besøg.

Den amerikanske præsident ønsker sig en solid betonmur, da den vil være sværest at kravle over.

