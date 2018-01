Trump skal stå til regnskab for sin aftenburger, og heroisk hundeejer dør af slangebid

Trumps burgerkost i sengen skal testes

Verdens mest udfordrende job. Det trækker tænder ud. Man bliver gråhåret.

Der bliver sagt mange ting om jobbet som amerikansk præsident. Hvert år testes den siddende præsidents helbred, og resultat af Donald Trumps undersøgelse offentliggøres fredag.

I den omdiskuterede bog »Fire and Fury: Inside the Trump White House« af Michael Wolff beskrives Trump som halvdoven, uengageret, mentalt ustabil og uegnet til at være præsident.

Det beskrives også, hvordan han elsker at ligge i sin seng, mens han gumler på cheeseburgere.

Læs også Når Rane rydder op

Netop derfor er resultatet af helbredsundersøgelsen ventet med spænding, lyder vurderingen fra Anders Agner, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

»Som altid med Trump er der to lejre. Den ene lejr mener, at det er en ren heksejagt, og den anden mener, at det er relevant nok at sætte fokus på, hvordan præsidentens kost og helbred ser ud, når han har så krævende et job,« siger han og fortæller, at undersøgelserne af forgængeren Barack Obama ikke var lige så interessante at følge.

Og det var der en særlig grund til.

»Trump har selv hævdet, at han har det bedste helbred, en præsident nogensinde har haft. Men han er nok næppe lige så fit for fight som Obama,« mener han:

»Hele Obama-familien gik meget op i sundhed. Michelle Obama havde en køkkenhave i Det Hvide Hus, og præsidenten dyrkede meget sport og holdt sig i gang, så det var aldrig et stort tema.«

Ovenpå skriverierne om den nye bog har Donald Trump afvist, at han skulle leve usundt.

Han afviser ligeledes, at han skulle være mentalt ustabil eller uegnet til jobbet.

Læs også Vink til en russisk pilot: Ny stigning i Ruslands militære flyvninger nær Danmark

»Jeg gik fra at være en meget succesfuld forretningsmand, til top TV-stjerne og videre som præsident for USA (i første forsøg). Jeg tror, at det kvalificerer til at være ikke alene klog, men også at være et geni... og vel og mærke et meget stabilt geni,« har han sagt.

/ritzau/

Mand ville redde sin hund: Dræbt af slange

En 24-årig australsk mand mistede onsdag livet, da han blev bidt af en slange under et forsøg på at redde sin hund i byen Tamworth, der ligger nordvest for Sydney.

Selv om manden blev hastet til hospitalet, erklærede lægerne ham død, blot en time efter at han blev bidt af slangen.

Det skriver flere australske medier.

»Han gik ud for at undersøge, hvorfor hans lille hund gøede og kunne se, at hunden havde en lille brunslange i sin mund,« siger Josh McKenzie, talsmand for politiet i Tamworth, til ABC:

»Han forsøgte derefter at fjerne slangen fra hundens mund og blev bidt i fingeren.«

Læs også Astronauter vokser i rummet: »Jeg har hørt om et par tilfælde, hvor en astronaut er vokset seks-syv cm«

Polititalsmanden oplyser, at den 24-årige mand blev behandlet med modgift på hospitalet. Alligevel måtte lægerne opgive at genoplive ham.

Dødelige slangebid er et sjældent fænomen i Australien, men brunslangens gift er blandt de mest potente i verden.

Brunslangen står bag 60 procent af alle fatale slangebid i Australien, fremgår det af opgørelser fra University of Melbourne.

I perioden januar 2000 til december 2016 er 35 personer blevet dræbt af slangebid i Australien.

De fleste dødelige slangebid finder sted i eller omkring ofrenes bopæl.

/ritzau/

Tilbage til Trump: Han forlænger lempelser mod Iran trods hård kritik

USAs præsident, Donald Trump, vil ikke genindføre strenge sanktioner mod Iran, efter at de blev lempet i forbindelse med en historisk atomaftale mellem Iran, USA og en række stormagter i 2015.

Det oplyser to kilder med kendskab til sagen ifølge The New York Times og Bloomberg.

Præsidenten vil dog have Kongressen og sine europæiske allierede til at forbedre vilkårene i aftalen. Hvis ikke det sker, vil han trække USA ud af aftalen, oplyser kilderne.

Læs også Asger Aamund i skarp kritik af LA: »Man skal ikke true folk, hvis ikke man kan gennemføre sin trussel«

Atomaftalen med Iran blev indgået i 2015. Iran lovede at afvikle centrale dele af sit atomprogram, så det kun bliver brugt til fredelige formål.

Til gengæld lovede omverdenen at udfase de økonomiske sanktioner.

The New York Times' kilder oplyser, at præsidenten har godkendt nye sanktioner mod en række medlemmer af det iranske parlament. Det sker, efter at de er blevet beskyldt for brud på menneskerettigheder og korruption.

Donald Trump vil offentliggøre sin beslutning fredag morgen amerikansk tid.

Det vil i så fald være tredje gang, at præsidenten forlænger atomaftalen, der blev indgået af hans forgænger, Barack Obama.

Det sker, selv om præsidenten flere gange har kaldt aftalen for »den værste aftale nogensinde« og gentagne gange har truet med at skrotte den.

Præsidenten er ikke blevet mere venligt stemt over for Iran, efter at landet de seneste uger har været ramt af omfattende demonstrationer, der har kostet adskillige mennesker livet.

Men USAs europæiske allierede og Trumps nærmeste rådgivere har overtalt præsidenten til ikke at trække sig fra atomaftalen, skriver The New York Times.

/ritzau/

Politiet finder stjålne juveler efter kup på luksushotel

Alle juveler, der onsdag blev stjålet fra det berømte luksushotel Ritz i Paris, er blevet fundet igen. Det siger en kilde tæt på sagen til det franske nyhedsbureau AFP.

Nogle af de stjålne ting blev fundet onsdag, da politiet anholdt tre af de formodede gerningsmænd, mens de prøvede at flygte fra hotellet med stjålne juveler og ure.

Juvelerne og urene havde en værdi af mere end fire millioner euro. Det svarer til cirka til 30 millioner kroner.

Læs også Så mange millioner kroner er folk med din uddannelse værd for samfundet

Tre mænd stormede onsdag ved 18.30-tiden ind på hotel og smadrede glasmontre med ædelstene i en smykkebutik i bygningens lobby. Det siger Jean-Michel Huguet fra det franske politi til nyhedsbureauet AP.

De tre var ifølge politiet kommet ind gennem serviceindgangen. De gik især efter dyre smykker og ure af mærkerne Rolex og Piaget.

Tyvene tyve smed tasker med tyvekoster ud af et vindue, hvor mindst to medskyldige stod klar, inden trioen blev anholdt, oplyser politiet til AFP. De to medsammensvorne er stadig på fri fod.

Ritz genåbnede i sommeren 2016 efter at have gennemgået en fireårig totalrenovering. Hotellet ejes af Mohamed Al Fayed.

Det var hans søn Dodi, som i august 1997 sammen med den engelske prinsesse Diana blev dræbt i en trafikulykke. Det skete, få minutter efter at de havde forladt Ritz.

Føreren af bilen, Henri Paul, var en af sikkerhedscheferne på hotellet.

Bygningen er opført i det 18. århundrede som en privatbolig. I 1889 slog det dørene op som hotel med schweizeren César Ritz som ejer.

/ritzau/

Etiopien siger stop: Vil beskytte børn mod udenlandsk adoption

Etiopien vil ikke længere tillade udlændinge at adoptere børn fra landet.

Myndigheder er bl.a. bekymret for, at børnene risikerer at blive udsat for overgreb eller omsorgssvigt i deres nye omgivelser, skriver BBC.

I flere år har det østafrikanske land været blandt de mest populære lande at adoptere børn fra. I f.eks. USA er omkring hvert femte adoptivbarn hentet i Etiopien.

Læs også Et internationalt publikum har fået øje på dansk kunstner på Instagram

Kendisser som Hollywood-stjernerne Angelina Jolie og Brad Pitt er blandt dem, som har adopteret et barn fra landet.

Men nu har parlamentet i Addis Ababa besluttet at sætte en stopper for den trafik, skriver BBC.

Forbuddet er ikke overraskende. I 2013 blev et amerikansk ægtepar kendt skyldig i at have dræbt en adopteret pige fra Etiopien.

Hændelsen udløste debat om udenlandsk adoption.

Desuden har menneskerettighedsgrupper været kritiske over for adoptionsprocessen i Etiopien. De har hævdet, at menneskesmuglere har udnyttet systemet til at bringe børn ud af landet til en uvis skæbne.

Spørgsmålet er nu, hvad der skal ske med de tusindvis af forældreløse og andre sårbare børn, som ikke længere kan blive adopteret.

Ifølge politikerne skal myndighederne tage sig af børnene.

Men nogle parlamentsmedlemmer tvivler på, at landets sociale system har ressourcer til at påtage sig opgaven med at sikre sårbare børn en god opvækst.

Lokale adoptioner er fortsat en mulighed, men ifølge BBC er det ikke udbredt i Etiopien, og derfor ender mange forældreløse som kastebold mellem familiemedlemmer, eller også havner de på gaden.

Læs også Støjbergs embedsmænd har fået mindst fire advarsler: »Det er chokerende, at man ikke har foretaget sig noget«

En medarbejder ved et hjem for forældreløse børn i Addis Ababa mener, at der nok skal blive set efter de børn, som er i nød.

»De er vores børn. Vi oplever allerede, at mange etiopiere vælger at sponsorere skolegang og andre behov for et eller to børn,« siger hun til BBC.

Økonomien i Etiopien er blandt de hurtigst voksende i verden, men millioner af mennesker lever fortsat i fattigdom.

Herhjemme blev det for to år siden besluttet at stoppe adoption af børn fra Etiopien.

/ritzau/