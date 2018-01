Trump skælder ud, forskere finder verdens længste primtal, og byrådsmedlem afleverer iPhone

Donald Trump om ny bog: »Den er fuld af løgn«

En ny bog om USAs præsident, Donald Trump, har skabt massiv omtale, allerede inden den officielt er kommet på gaden.

Et uddrag af bogen er nemlig blevet udgivet, og her lyder det blandt andet, at medlemmer af staben i Det Hvide Hus har holdt hemmelige møder med russere, og at Trump slet ikke ønskede at blive præsident.

Men bogen, der er skrevet af den amerikanske journalist Michael Wolff, er »fuld af løgn«, lyder det tidligt fredag morgen fra Donald Trump.

»Jeg har ikke godkendt nogen adgang til Det Hvide Hus (faktisk har jeg afvist ham flere gange) for forfatteren af den falske bog,« lyder det på Twitter:

»Fuld af løgn, fordrejelser og kilder, der ikke eksisterer. Se på den her fyrs fortid og se, hvad der kommer til at ske med ham og sløsede Steve (Bannon, Trumps tidligere chefstrateg, red.).«

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Trumps advokater har også truet med at stoppe udgivelsen af bogen.

»Din udgivelse af falske og udokumenterede udsagn om Hr. Trump indeholder bagvaskelse og injurier,« lyder det blandt andet i et brev fra Trumps advokater til bogens forfatter, Michael Wolff.

Læs også Nu betaler Trump prisen for sit samarbejde med USAs mest brutale magtmennesker. Og de vil gøre alt for at knuse ham

Truslerne om at sætte en kæp i hjulet på udgivelsen fik torsdag aften udgiveren af bogen til at rykke udgivelsesdatoen fire dage frem.

Den står dermed til at blive udgivet allerede fredag.

Bogen ved navn "Fire and Fury: Inside the Trump White House" indeholder blandt andet en kritik fra Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon.

Bannon kalder blandt andet stabmedlemmers møde med russere i sommeren 2016 for »forræderisk« og »upatriotisk«.

Det har fået Trump til at påstå, at Bannon er gået "fra forstanden".

»Steve Bannon har ingenting at gøre med mig eller mit præsidentskab. Da han blev fyret, mistede han ikke bare sit job, han gik fra forstanden,« lød det onsdag i en erklæring fra Trump.

/ritzau/

Politiker dropper iPhone: Er bange for overvågning

Normalt er en betalt mobiltelefon eller computer et gode. Men byrådsmedlem Jan Ryberg (Lokaldemokraterne) valgte på det seneste byrådsmøde i Helsingør Kommune at aflevere sin ellers nyligt udleverede iPhone tilbage til kommunen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Jeg bad en IT-kyndig medarbejder i mit firma installere de krævede programmer og blev frarådet at installere et mobil device management-system fra kommunen. Han forklarede mig, at det registrerede nærmest alt, hvad jeg lavede på nettet, og hvor jeg befandt mig,« siger Ryberg, der er selvstændig erhvervsdrivende.

Læs også Fem passager fra omdiskuteret Trump-bog: »Donald Jr. fortalte en ven, at hans far så ud, som om han havde set et spøgelse«

Professor Peter Lauritsen, Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab på Aarhus Universitet, er ekspert i overvågningens konsekvenser. Han vurderer, at en frygt for overvågning blandt politikere er problematisk.

»Et videokamera på Strøget har næppe nogen stor virkning på folks opførsel. Effekten er sandsynligvis begrænset. Man befinder sig i forvejen i det offentlige rum. Overvågning af mere specifikke grupper har en mere disciplinerende effekt. Det kan være en negativ ting for demokratiet, og det samfund, som vi ønsker,« siger Peter Lauritsen.

»Netop en gruppe som politikere, kan man sige, har et særligt behov for at tænke højt og frit uden at skulle rette ind og at frygte for overvågning.«

Han understreger i den forbindelse, at han ikke har kendskab til den konkrete sag.

I Helsingør Kommune har centerchef Pernille Madsen efterfølgende udarbejdet en redegørelse om kommunens IT-sikkerhedspolitik, hvor det bliver understreget, at kommunen kun registrerer de mest nødvendige dataspor. Og er meget restriktiv i forhold til håndteringen af dem.

/ritzau/

Læs også Marcus Knuth: I Danmark fejrer vi kristne højtider. Ikke muslimske. Det må muslimer forstå

Matematikere finder 23 millioner cifre langt primtal - kald det bare M77232917

Det er ikke meget mere end et år siden, at matematikere sidste gang opdagede et primtal, der var større end det, man troede var verdens længste.

Kort efter jul fandt man et endnu længere et. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Primtallet er 23 millioner cifre langt og bliver derfor ikke gengivet her. Men ifølge The Guardian kendes det som M77232917.

Et primtal er et tal, der kun kan divideres med sig selv og et, hvis man vil nå frem til et helt tal uden decimaler.

Den nyeste primtalsrekord er omkring en million cifre længere end den hidtidige rekord, skriver The Guardian.

Den nye rekordholder er samtidig et såkaldt Mersenne-primtal. Talgruppen er opkaldt efter den franske munk Marin Mersenne fra 1600-tallet.

Et Mersenne-primtal er et primtal som alle andre, men opfylder desuden et ekstra krav. I tillæg kan et tal i denne gruppe nemlig findes, ved at man ophøjer tallet to i en potens og trækker et fra.

Den nye rekordholder var det 50. nummer af den slags, der nogensinde er opdaget, skriver den britiske avis.

Læs også En russisk fuser: »Betjeningen var ineffektiv, vinkortet elendigt og akustikken ubehagelig«

Da man i 2016 fandt det dengang højeste primtal, skrev videnskab.dk, at det ville tage over et år uden søvn at tælle til det.

Primtal bruges blandt andet til kryptering og koder såsom pinkoder til dankort.

Jagten efter et længere primtal fortsætter dog. Der er en præmie på omkring en million kroner til den første, der finder et primtal på mindst 100 millioner cifre, har Videnskab.dk tidligere skrevet.

/ritzau/

Selvmordsbomber i politiuniform dræber mindst 11 i Kabul

En selvmordsbomber sprængte torsdag sig selv i luften nær en gruppe politimænd og demonstranter i Kabul.

Det står endnu ikke klart, præcist hvor mange der er omkommet under eksplosionen.

Ifølge Afghanistans sundhedsministerium er 11 dræbte, mens 25 er blevet såret, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Vi kan bekræfte, at indtil videre er 11 lig blevet bragt til vores hospitaler sammen med 25 sårede personer,« siger Wahid Majroh, der er talsmand for sundhedsministeriet, til AFP.

Han tilføjer, at de tal meget vel kan vise sig at være højere.

Læs også Da en kvindelig politibetjent fik tæsk, fik Frankrigs indenrigsminister nok af de voldelige ghettoer

En reporter fra nyhedsbureauet Reuters siger, at et af politiets køretøjer kørte døde eller sårede væk fra eksplosionsområdet, der ligger tæt på den amerikanske ambassade.

Reuters citerer en talsmand fra landets indenrigsministerium for at sige, at mindst 20 personer er døde eller sårede.

Samme nyhedsbureau skriver, at selvmordsbomberen var iklædt en politi- eller militæruniform.

Den militante bevægelse IS har påtaget sig skylden for angrebet. Men tilknytningen er ikke bekræftet fra de officielle myndigheder.

Angrebet kommer blot en uge efter et andet angreb i den afghanske hovedstad. Her mistede mere end 40 personer livet i et selvmordsangreb.

Også det angreb hævder IS at stå bag.

IS har intensiveret angreb i Kabul det seneste år. Det er især sikkerhedsfolk og landets shiamuslimske minoriteter, der er målet for blodsudgydelserne.

Kabul er som følge af IS' aktivitet blevet en af de farligste steder for civile i det krigshærgede Afghanistan, hvor både Taliban og IS forsøger at vinde momentum og terræn.

/ritzau/

Kvinde røver Rema 1000 med stjålet dunk salmiakspiritus

En 27-årig kvinde er torsdag aften blevet anholdt efter et røveri mod en Rema 1000-butik i Hirtshals.

Det oplyser Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Læs også Danmark er et af de sværeste lande at blive statsborger i: »Det her viser, hvor absurde vores krav er«

»Vi fik en anmeldelse klokken 20.51, om at en kvindelig gerningsmand havde truet personalet i Rema 1000 med en dunk salmiakspiritus, siger vagtchefen.

Den kvindelige gerningsmand havde ifølge Jesper Sørensen taget en dunk salmiakspiritus i butikken og gik derefter mod kassen og truede personalet til at udlevere et ukendt kontantbeløb.

Herefter forsvandt kvinden ud af butikken.

Det lykkedes dog hurtigt Nordjyllands Politi at komme på sporet af kvinden og en eventuel medgerningsmand.

»Vi har en civil patrulje i området, og de anholder en mand, som formentlig har forbindelse til kvinden,« siger Jesper Sørensen:

»Og omkring klokken 21.15 lykkes det at finde kvinden, som også blev anholdt.«

De to anholdte er begge 27 år gamle og er fra lokalområdet. De er kendt af politiet for tilsvarende lovovertrædelser.

En juridiske vurdering skal i løbet af natten og fredag morgen afgøre, om de to skal fremstilles i grundlovsforhør.

Læs også Politikere er oppe i det røde felt over en støtte 3.000 kilometer væk: »Hvor er din rygrad, Anders Samuelsen?«

Nordjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke redegøre for, hvilket forhold de to anholdte har til hinanden.

/ritzau/