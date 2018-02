Trump siger god for at lægge kontroversielt notat frem

USA's præsident, Donald Trump, har godkendt offentliggørelsen af et omstridt notat om forbundspolitiets FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i valget i 2016.

Der fortæller han ifølge nyhedsbureauet Reuters til journaliser ved Det Hvide Hus.

»En masse folk bør skamme sig,« lyder det fra præsidenten.

Formelt er dokumentet nu sendt tilbage til Kongressen, der ifølge Fox News ventes at offentliggøre det senere på fredagen.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, det ene kammer i Kongressen.

Det beskriver angiveligt, hvordan FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at have overvåget et medlem af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Republikanerne mener, at det beviser, at FBI er fjendtligt indstillet over for Trump.

FBI advarede tidligere på ugen mod at offentliggøre notatet. Efterretningstjenesten mener, at der i dokumentet udelades detaljer, »der fundamentalt har indflydelse på notatets nøjagtighed«.

/ritzau/

