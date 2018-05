Trump sår tvivl om historisk topmøde med Nordkorea 12. juni

Et planlagt topmøde mellem USA og Nordkorea »bliver måske ikke til noget 12. juni«, meddeler den amerikanske præsident på et pressemøde.

»Hvis det ikke bliver til noget, kan det muligvis afholdes på et senere tidspunkt,« siger præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

Til gengæld arbejder USA fortsat på, at de to lande mødes til et historisk møde på øverste niveau.

Sydkoreas præsident er tirsdag på besøg i Det Hvide Hus for med Trump at drøfte situationen omkring topmødet.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, roser Trump for at have opnået meget på Den Koreanske Halvø.

Moon er, siger han, sikker på, at den amerikanske præsident vil lykkes med et topmøde med Kim Jong-un, og at USA vil kunne forene de to koreanske lande.

Donald Trump understreger, at han føler sig sikker på, at Nordkoreas leder har en reel hensigt om at opgive landets atomvåben.

»Jeg tror, at han mener det alvorligt. Jeg tror, at han er helt og aldeles seriøs,« siger Trump.

Donald Trump skulle mødes med Kim Jong-un i Singapore. Det har været planen, indtil forholdet mellem de to lande igen begyndte at skrante, da USA og Sydkorea holdt en fælles militærøvelse i Sydkorea tidligere i maj.

Da Nordkorea efterfølgende aflyste et topmøde med Sydkorea, stod det klart, at forberedelserne ikke længere kørte på skinner.

Trump og hans rådgivere vil derfor bruge tirsdagens samtaler med Moon Jae-in til at spore sig ind på, om Kim Jong-un har ændret holdning til en atomafrustning i landet.

Det har en unavngiven kilde i Det Hvide Hus oplyst til Reuters.

Andre personer tæt på Trump har uden for citat udtrykt bekymring for, om Sydkoreas Moon muligvis har overdrevet Kim Jong-uns villighed til reelt at drøfte en afvikling af atomprogrammet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har to gange været i Pyongyang til samtaler med Kim Jong-un. Det har dog tilsyneladende ikke gjort amerikanerne meget klogere på Kim Jong-uns intentioner.

/ritzau/Reuters