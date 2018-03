Trump roser Kinas leder for støtte i Nordkorea-diplomati

Efter en længere højspændt periode mellem USA og Nordkorea er der skred i diplomatiet, og et gennembrud kan være på vej.

USA's præsident, Donald Trump, har lørdag drøftet spørgsmålet med Kinas præsident, skriver han på Twitter:

»Kinas præsident, Xi Jinping, og jeg har talt indgående om mødet med Nordkoreas Kim Jong-un.«

»Præsident Xi sagde, at han satte pris på, at USA arbejder på at løse problemet diplomatisk i stedet for at forfølge det faretruende alternativ. Kina handler fortsat hjælpsomt!«

Trump skal senest ved udgangen af maj mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det bliver første gang, at en siddende amerikansk præsident mødes med lederen af det nordkoreanske regime.

USA's mål er at få Nordkorea, som har affyret en stribe prøvemissiler det seneste år, til at skrotte sit atomvåbenprogram.

Det sidste har Kim Jong-un angiveligt allerede talt med repræsentanter for nabolandet Sydkorea om.