Regeringen i Washington meddelte sent onsdag dansk tid, at den snart vil indføre nye sanktioner mod Rusland. Det sker som svar på mordforsøget på en tidligere russisk spion og hans datter i det sydlige England.

De nye sanktioner betyder, at en amerikansk virksomhed automatisk vil blive mødt med en afvisning, hvis den ansøger om en eksportlicens til noget som helst, der kan rumme et potentielt sikkerhedselement - gasturbiner, elektronik eller forskellige former for teknisk måleudstyr. Virksomheden kan så forsøge at godtgøre, at det pågældende produkt alene vil blive anvendt til lovlige formål, men det vil være op ad bakke.

En embedsmand beskrev listen over ramte produkter som »kolossalt omfattende,« men uafhængige eksperter mener omvendt, at det reelle antal af produkter er ganske beskedent, fordi Obama-regeringen allerede havde forbudt salg af produkter til Rusland, som kunne have et militært formål. Men igen understreger den nye runde af sanktioner, at Trump-regeringen fører én politik over for Rusland, mens Trump selv har sin helt egen politik. Michael McFaul, tdl. ambassadør i Rusland

Der ligger imidlertid flere og mere omfattende sanktioner og venter ude i fremtiden, hvis Rusland ikke kan eller vil dokumentere, at man ikke længere anvender kemiske våben.

»Dagens skridt er et vigtigt, men afdæmpet sæt af sanktioner,« siger Peter Harrell fra Center for a New American Security, der netop arbejdede med sanktioner under Obama. Han tilføjede dog, at den anden runde sanktioner, som kan ventes i løbet af tre måneder, »kan være nogle af de alvorligste, vi hidtil har set, selv om de også kan vise sig at være ganske moderate. Det kommer helt an på, i hvilken retning Trump-regeringen ønsker at gå.«

Varm stemning på topmøde

De britiske myndigheder har slået fast, at det var Rusland, som stod bag giftangrebet på Sergej Skripal og hans datter Julia - ikke mindst fordi der var tale om en meget sjældent set gift. Det var et af de stoffer, som er kendt under navnet Novichok, hvilket blot betyder »nye midler« på russisk. De blev udviklet i det daværende Sovjetunionen og skal efter sigende være under de russiske myndigheders strikse kontrol.

Trump-regeringen erklærede sig enig med den britiske regering i, at et håndfast svar var på sin plads. Lovgivningen kræver, at sanktionerne er på plads inden for tres dage, og den republikanske formand for det amerikanske svar på udenrigspolitisk nævn, Ed Royce, sendte for to uger siden et brev til præsident Trump, hvori han kritiserede regeringen for at forpasse denne frist.

Præsidenterne Donald Trump og Vladimir Putin giver hånd under julis topmøde i Helsinki. Meddelelsen om sanktionerne falder også en lille måned efter Donald Trumps møde med den russiske præsident Vladimir Putin i Helsinki. Mødet udløste vrede reaktioner fra både demokrater og republikanere, fordi begge sider mente, at Trumps imødekommende, nærmest omsorgsfulde optræden over for Putin var upassende. Ikke mindst i betragtning af, at Rusland greb ind i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Inden topmødet havde amerikanske embedsmænd været ude og fastslå, at uanset præsidentens bemærkninger, så havde USA indført velprøvede diplomatiske våben over for Rusland.

Som svar på det formodede giftangreb slog USA følge med en snes andre vestlige lande, der samlet udviste flere end 150 russiske diplomater. Rusland svarede igen med et tilsvarende antal udvisninger samt lukningen af det amerikanske konsulat i St. Petersburg.

Donald Trump fører sin helt egen politik

»Men igen understreger den nye runde af sanktioner, at Trump-regeringen fører én politik over for Rusland, mens Trump selv har sin helt egen politik,« siger Michael A. McFaul, der er tidligere amerikansk ambassadør i Moskva. »Og jeg støtter generelt den førstnævnte, ikke den sidstnævnte.«

»Jeg håber, de to politikker bliver bragt på linje - gerne inden det næste topmøde med Putin,« tilføjer McFaul, der i dag underviser på Stanford University.

Denne splittelse eller todeling syntes tydelig i onsdagens bekendtgørelse. Talsmænd for regeringen understregede, at beslutningen om at indføre sanktioner var en juridisk procedure, som ikke havde afstedkommet nogen nævneværdig diskussion på de indre linjer. Det nationale sikkerhedsråd var involveret i processen, men det var udenrigsministeriet og minister Mike Pompeo, der førte an. Der kom ingen erklæringer fra Det Hvide Hus.

»De professionelle i regeringen gjorde bare deres arbejde her,« sagde Daniel Fried, der var viceudenrigsminister under George W. Bush.

Sanktionerne træder i kraft den 22. august. Og mange i Washington er tilfredse med det:

»Vi må stå sammen med vores britiske allierede, og det glæder mig, at Trump-regeringen holder russerne ansvarlige for deres handlinger ved at indføre yderligere sanktioner,« hed det således fra den republikanske senator Rob Portman fra Ohio.

Oversættelse: Lars Rosenkvist