Trump-regering vil træde på speederen og bruge mere benzin

Den amerikanske regering er klar med sit forslag til, hvilke krav der stilles til bilers udledning af CO2. Og Trump-regeringen vil træde på speederen.

Et af forslagene vil fryse kravene til bilers brændstofeffektivitet. Kravene fra 2020 skal ifølge forslaget fastholdes indtil 2026.

Det træk vil øge det amerikanske forbrug af olie med to til tre procent, lyder vurderingen. Omregnet til tønder olie vil det svare til, at USA bruger 500.000 tønder olie mere om dagen i 2030, end det ellers ville.

Et andet element i forslaget skal fratage delstater deres muligheder for at kræve, at biler skal udlede mindre CO2.

Det har særligt delstaten Californien, der - hvis den var et land - ville være den sjettestørste økonomi i verden, gjort brug af. Her har den afgående guvernør, Jerry Brown, et mål om, at delstaten skal have fem millioner elbiler i 2030.

Ni andre delstater har fulgt Californiens regler. I alt 17 delstater ligger i juridisk slagsmål med regeringen om, hvorvidt de må supplere de føderale krav til bilers udledning med deres egne, skrappere krav.

Ifølge forslaget vil ændringerne spare bilproducenter over 320 milliarder dollar til og med 2029.

Samtidig vurderer den amerikanske regering i sit forslag, at 12.700 dødsfald som følge af trafikulykker vil undgås. Tanken bag er, at det vil blive muligt at købe nye, mere sikre biler.

/ritzau/Reuters