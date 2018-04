Trump: Putin, Rusland og Iran bærer et ansvar for at støtte udyret Assad

Den amerikanske præsident langer ud efter Rusland og Iran for at støtte Syriens præsident, Bashar al-Assad, mens der i weekenden er meldinger om endnu et kemisk angreb i Syrien.

»Præsident Putin, Rusland og Iran bærer et ansvar for at støtte udyret Assad. Høj pris at betale,« skriver Donald Trump på Twitter.

Mellem 35 og 70 mennesker meldes dræbt i et formodet giftgasangreb tidligere i denne weekend i den oprørskontrollerede by Douma øst for hovedstaden Damaskus.

Redningsmandskab og hospitalskilder siger til britiske BBC, at mindst 70 er dræbt. Kilderne siger, at dødstallet formentligt vil stige.

»Mange er døde, heriblandt kvinder og børn, i et tankeløst kemisk angreb i Syrien. Området, hvor ugerningen er sket, er lukket og omringet af Syriens hær. Derfor er det komplet umuligt at få adgang for andre,« siger Trump.

Den blodige og forfærdelige krig i Syrien kunne være slut for længst, mener den amerikanske præsident, som beskylder sin forgænger for ikke at gribe ind.

»Hvis præsident Obama havde krydset sin annoncerede streg i sandet, så ville katastrofen i Syrien være slut for længst. Udyret Assad ville have været historie,« skriver Trump.

Donald Trump har selv ført an i en amerikansk slingrekurs i Syrien. For nylig sagde præsidenten til manges overraskelse, at USA's militær snart forlader Syrien.

Tidligere på ugen meddelte Det Hvide Hus så, at selv om det er gået godt med bekæmpelsen af Islamisk Stat, så vil amerikanerne ikke stikke halen mellem benene.

/ritzau/Reuters