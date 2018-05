Trump presser Iran med nye sanktioner: USA vil hverve støtter i diplomatisk offensiv

Den amerikanske regering skruer nu op for presset på Iran med nye sanktioner.

Sanktionerne er målrettet ni virksomheder og personer, der ifølge USA har kanaliseret illegale midler til den iranske Revolutionsgarde.

Ifølge USA har Irans centralbank medvirket til at finansiere operationer uden for Iran via konti i de Forenede Arabiske Emirater.

De nye sanktioner er de første, siden Donald Trump tidligere på ugen trak USA ud af en atomaftale med Iran.

De ses som en forsmag på det, der kommer. Trumps exit fra atomaftalen betyder, at USA inden for få måneder ventes at genoplive tidligere års benhårde sanktioner mod Teheran.

»Vi er fast besluttet på at afbryde disse pengestrømme,« siger den amerikanske finansminister Steven Mnuchin i en pressemeddelelse.

Indtil videre står USA alene med den nye kurs. Både de europæiske lande, Rusland og Kina forsøger at redde atomaftalen, hvis formål er at forhindre Iran i at udvikle atomvåben.

Revolutionsgarden blev oprettet efter den islamiske revolution i Iran i 1979, da Ayatollah Khomeini tog magten.

Den er siden vokset til en både militær og politisk magtfaktor i landet. De seneste sanktioner retter sig mod revolutionsgardens elitetropper, Qud-styrken. Styrken er blandt andet aktiv i borgerkrigen i Syrien, hvor Iran er allieret med Rusland og den syriske præsident Bashar al-Assad.

Ifølge Israel var det Qud-styrken, der i går stod bag raketangreb mod israelske positioner i Syrien. Israel svarede igen med angreb på 70 mål med iransk tilstedeværelse i i Syrien. Det har udløst frygt for en eskalerende konflikt mellem de mellemøstlige stormagter.

Tyskland, Frankrig og Rusland har opfordret begge parter til tilbageholdenhed. USA anklager Iran for »at bære det fulde ansvar for konflikten med dets uansvarlige handlinger«.

Sanktioner kan ramme iransk olie

Den amerikanske regering varsler samtidig en diplomatisk offensiv for at overtale andre lande til at slutte op om den amerikanske sanktionskurs. Derfor sendes diplomater til Asien, Europa og Mellemøsten i den kommende tid.

»Disse grupper vil blive afsendt meget snart,« siger en diplomatisk kilde til Wall Street Journal.

Trump-regeringen ønsker at lægge maksimalt pres på Iran med det formål at indgå en ny og strammere atomaftale. Det anser parterne i den nuværende aftale imidlertid for urealistisk. Det har samtidig vakt stærkt utilfredshed i Europa, at USAs nye kurs også kan ramme europæiske virksomheder, der handler med Iran.

Iran's biggest oil customers...



Via @business #Iran #oil #markets #globaleconomy #economy pic.twitter.com/mYpq6lwWZj — Chad Champion (@chadechampion) 10. maj 2018

Forskellige dele af den tidligere sanktionspakke ventes genindført inden for henholdsvis tre og seks måneder. Også de nye sanktioner kan ramme tredjeparter, herunder altså potentielt også europæiske virksomheder, siger USAs vicefinansminister Sigal Mandelker.

Storbritannien, Tyskland og Frankrig bakker op om den eksisterende atomaftale med Iran. En talsperson for EU-kommissionen meddelte tirsdag, at medlemslandene vil søge at beskytte deres virksomheder mod konsekvenserne af USAs exit fra aftalen.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland