Trump optrapper igen handelskrig og truer Kina med ny told

Trump har torsdag givet handelsmyndigheden Office of the United States Trade Representative ordre til at undersøge muligheden for at indføre en række nye toldsatser på varer produceret i Kina og i så fald udpege, hvilke produkter der kan være tale om.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Med sit udspil skærper Trump toldstriden mellem verdens to største økonomier.

I marts indførte han toldsatser på stål og aluminium fra Kina og en række andre lande.

Kina svarede igen med at indføre told på over 120 amerikanske produkter.

Det fik tirsdag i denne uge Trump til at præsentere en liste omfattende over 1300 produkter fra Kina, der vil blive pålagt en straftold på 25 procent svarende til cirka 50 milliarder dollar.

Onsdag skød Kina tilbage ved at varsle told på over 100 produkter fra USA for et tilsvarende beløb.

De mange udspil har skabt frygt for en handelskrig og udløst nervøsitet på børser verden over.

Torsdagens melding fra Donald Trump om mulig straftold for yderligere 100 milliarder dollar modtages negativt på Wall Street.

Aktiefutures, der indikerer, hvordan de amerikanske børser vil udvikle sig fredag, falder sent torsdag aften lokal tid med over en procent.

Investorer og økonomer frygter, at handelsstriden mellem USA og Kina kan svække den økonomiske vækst globalt.

Donald Trump har gentagne gange kritiseret ubalancen i samhandlen med Kina.

I 2017 havde Kina ifølge nyhedsbureauet Reuters et overskud på handlen med USA på 375 milliarder dollar. Trump kræver overskuddet nedbragt med 100 milliarder dollar.

Trump ønsker op mod 4000 soldater til den mexicanske grænse

Indtil en grænsemur til Mexico er bygget, ønsker den amerikanske præsident mindst 2000 soldater til grænsen.

Flere steder på grænsen mellem USA og Mexico står der allerede et hegn. Her ses hegnet fra den mexicanske side tæt på byen Ciudad Juarez.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, sætter nu antal på de soldater, der skal bevogte den amerikanske grænse til Mexico.

Mellem 2000 og 4000 soldater fra Nationalgarden skal ifølge præsidenten bevogte grænsen, afhængigt af hvad det vil koste.

Det fortæller Trump til amerikanske medier, inden han går om bord på præsidentflyet Air Force One.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her siger Trump også, at han formentlig ønsker grænsen bevogtet, indtil den proklamerede grænsemur til Mexico er bygget.

Onsdag underskrev Trump det direktiv, der sender Nationalgarden til den amerikansk-mexicanske grænse. Soldaterne skal ifølge præsidenten til grænsen hurtigst muligt.

Trump har begrundet beslutningen med, at "situationen ved grænsen har udviklet sig til en krise". Soldaterne skal stoppe den ulovlige strøm af narkotika og mennesker, der krydser grænsen.

Beslutningen vækker stærke følelser i Mexico, hvor den førende kandidat til et forestående præsidentvalg, Andrés Manuel López Obrador, kalder den propaganda.

- Han bruger denne kampagne mod Mexico som propaganda. Det er den eneste måde, jeg kan forklare, at han prøver at sende soldater til grænsen, siger den venstreorienterede kandidat til et valgmøde torsdag i den nordlige grænseby Nuevo Laredo.

- Den store trussel, som USA siger den sydlige grænse udgør, er der ikke, siger López Obrador.

Han fører med et tocifret procenttal i meningsmålingerne forud for præsidentvalget i landet 1. juli.

Imens kalder Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, Trumps beslutning "respektløs".

- Hvis dine (Trumps) seneste udtalelser er resultatet af frustration over indenrigspolitiske spørgsmål, din lovgivning eller din kongres, så er det dem, du bør henvende dig til, ikke til mexicanere, udtaler Enrique Peña Nieto ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke første gang, at Nationalgarden, der hører under det amerikanske militærs reserver, bliver indsat ved grænsen.

Det er blandt andet sket under de to foregående præsidenter, Barack Obama og George W. Bush.

Ukendte mænd angriber FN-lejr i Mali og dræber mindst to

Mindst to personer er dræbt og ti andre såret i et angreb mod en FN-lejr i det nordlige Mali torsdag aften.

FN-styrker fra en række forskellige lande har i flere år opholdt sig i Mali, hvor blandt andre terrororganisationen Al-Qaeda opererer. På billedet ses de kinesiske FN-styrker i Mali.

Mindst to soldater fra FN's fredsbevarende mission i Mali er blevet dræbt i et angreb i den nordlige del af landet. Ti andre er såret.

Angrebet fandt sted torsdag aften lokal tid. Det oplyser talsmand for missionen Olivier Salgado ifølge nyhedsbureauet AP.

Her angreb ukendte gerningsmænd en lejr i den nordlige del af Kidal-regionen med granater.

Ofrene var fra det centralafrikanske land Tchad.

Ingen har taget skylden for angrebet. En række islamistiske, ekstremistiske grupper er kendt for at være aktive i området.

Kidal var blandt de maliske byer, der var under jihadistisk styre i 2012, indtil en franskledet operation fratog jihadisterne magten og drev dem ud i ørkenen.

Siden har jihadister udført mange angreb på maliske og internationale styrker i landet.

Mali var indtil et militærkup i 2012 et velfungerende, demokratisk land efter afrikansk målestok, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kuppet blev efterfulgt af et islamistisk oprør. Det destabiliserede landet yderligere. Derfor bad overgangspræsident Dioncounda Traoré i januar 2013 Frankrig om militær hjælp.

Kort tid efter besluttede FN's Sikkerhedsråd i 2013 at støtte en international intervention i landet.

Den fredsbevarende mission i Mali er den af FN's globale fredsbevarende missioner, der har oplevet flest tab.

Dyrlæge finder forgiftet russisk eksspions kæledyr døde

Dagen efter at Rusland spurgte til Sergej Skripals kæledyr, oplyser britiske myndigheder, at dyrene er døde.

Den tidligere russiske agent Sergej Skripal blev forgiftet med en særlig nervegas i Salisbury i England i starten af marts. Vestlige lande har givet Rusland skylden for angrebet, der har betydet, at russiske diplomater er blevet udvist fra en række lande, blandt andre Danmark.

En kat og to marsvin, der tilhørte den russiske eksspion Sergej Skripal, som blev forgiftet i Storbritannien, er døde.

Det bekræfter britiske myndigheder, efter at Rusland har spurgt ind til Skripals kæledyr.

Næsten en måned efter at Sergej Skripal og hans datter Julia blev angrebet med nervegift i den sydengelske by Salisbury, blev kæledyrenes skæbne offentliggjort torsdag aften.

- Da en dyrlæge var i stand til at få adgang til hjemmet, var to marsvin desværre døde, siger en talsmand for de britiske miljø- og fødevaremyndigheder.

- En kat blev også fundet i meget ringe forfatning. En dyrlæge besluttede at aflive dyret for at lindre dets smerter. Denne beslutning blev truffet for dyrets eget bedste, tilføjer talsmanden.

Det bliver ikke oplyst, hvornår dyrene er døde.

Britisk politis antiterrorkorps har tidligere oplyst, at Skripal første gang kom i kontakt med nervegiften ved sit hus. Den højeste koncentration af gift blev fundet på hans hoveddør.

Storbritannien beskylder Rusland for at stå bag angrebet 4. marts. En beskyldning som russerne afviser.

Meldingen om de døde kæledyr kommer, dagen efter at Rusland krævede svar på, hvordan kæledyrene har det.

Talsmand for det russiske udenrigsministerium Maria Sakharova spurgte således onsdag, hvor dyrene er, og hvilken tilstand de er i.

- Hvorfor har briterne ikke nævnt dette faktum (om kæledyrenes tilstand)? Vi taler om levende organismer, og hvis der er brugt giftige stoffer, så må disse dyr have lidt, sagde hun onsdag.

Torsdag udtalte Julia Skripal sig for første gang siden angrebet.

- Jeg vågnede for godt en uge siden, og jeg er glad for at kunne sige, at jeg bliver stærkere hver dag, udtalte hun i en pressemeddelelse offentliggjort af britisk politi.

Hun blev sammen med sin far, 66-årige Sergej Skripal, eksponeret for nervegiften novichok i Salisbury den 4. marts og har været indlagt lige siden.

Sergej Skripals tilstand er fortsat kritisk.

Den russiske ambassade i London har tilbudt Julie Skripal konsulær bistand. Et tilbud hun endnu ikke har takket hverken ja eller nej til.

Indisk filmstjerne får fem år for drab på sjældne dyr i 1998

En af Indiens mest populære skuespillere er fundet skyldig i at have skudt to antiloper for 20 år siden.

Den indiske Bollywood-stjerne Salman Khan lader til at skulle et par år bag tremmer for en gammel forbrydelse.

En af Indiens største filmstjerner er idømt en fængselsstraf på fem års fængsel for krybskytteri.

Det skriver The Wall Street Journal.

Salman Khan, som den amerikanske avis betegner som en "superstjerne" i Bollywood - Indiens svar på Hollywood, blev torsdag ved en domstol i Jodphur kendt skyldig i at have skudt og dræbt to sjældne antiloper.

Det var i forbindelse med en filmoptagelse i delstaten Rajasthan i 1998, at skuespilleren nedlagde de to dyr. Fire andre af filmens største navne var også tiltalt, men de blev alle frikendt.

- Der var tilstrækkelig med beviser mod ham, sagde sagens anklager til journalister efter torsdagens domsafsigelse.

- Han fik øje på en flok indiske antiloper og dræbte to af dem med skud, siger anklageren.

Oveni i fængselsstraffen skal skuespilleren betale en bøde svarende til omkring 900 kroner.

Salman Khan er tidligere blevet frikendt i tre andre tilsvarende sager om krybskytteri.

Skuespilleren vil anke domstolens afgørelse, oplyser en af hans advokater.

Det er ifølge indisk lov forbudt at jage indiske antiloper, der i 2003 blev erklæret for en truet art.

Inddragelse af naturområder til landbrug har beskåret bestanden af antilopen kraftigt i Indien.

Den 52-årige Khan er ifølge The Wall Street Journal blandt Indiens mest populære skuespillere. Han har optrådt i over 100 film.

Med en indtjening på over 35 millioner dollar lå han i 2017 øverst på magasinet Forbes' liste over de mest indtjenende kendisser i Indien.

Hans næste film, "Race 3", ventes at få premiere i de indiske biografer senere i år.

