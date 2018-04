- Man bør ikke være partner med et gasdræbende udyr, der dræber sin egen befolkning, siger Trump.

Præsident Donald Trump skriver på Twitter om Syrienkrisen:

- Rusland siger, at det vil skyde ethvert og alle missiler ned, der er affyret mod Syrien. Vær parat, Rusland, fordi nu kommer de - nydelige, og nye og "smarte".

- Man bør ikke være partner med et gasdræbende udyr, der dræber sin egen befolkning og nyder det.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. april 2018

/ritzau/