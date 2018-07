Trump og Rusland får birolle i Muellers første sag

Washington. Den tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse rykker tirsdag for første gang ind i en retssal, når sagen mod Paul Manafort begynder. Han var kampagnechef for Donald Trump i et halvt år i 2016.

Undersøgelsen, der er nedsat for at undersøge Ruslands potentielle indblanding i USA's præsidentvalg i 2016, er endnu ikke overstået. I baggrunden lurer præsident Donald Trump, der er kritisk over for Muellers undersøgelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Men første sag får meget lidt berøringsflade med Trump og Rusland. På anklagebænken står Paul Manafort.

Anklagerne mod ham lyder på forsøg på at skjule indtægter for arbejde i Ukraine. Senere i et andet sagskompleks er han også anklaget for at lyve for det føderale politi i USA.

Anklagemyndigheden forventer ikke, at ordet Rusland vil blive nævnt. Og ifølge tv-kanalen ABC bliver anklagemyndighedens vidner opfordret til at undgå "T-ordet"(Trump, red.).

Det politiske medie Politico noterer, at selv om anklagemyndigheden vil gøre alt for at holde Trump ude af sagen, vil hans skygge lure over sagen alligevel.

- En dom mod Donald Trumps tidligere kampagnechef, der kæmper mod anklager om enorm svindel med bank- og skatteoplysninger, vil give Mueller et magtfuldt svar til præsidentens hån om, at Mueller fører en "heksejagt", skriver Politico.

- Modsat vil en frifindelse af Manafort give Mueller et dybt politisk nederlag og give Trump og republikanerne mulighed for at håne undersøgelsen forud for midtvejsvalget i november.

Sagens udfald vil ifølge Politico være med til at forme opfattelsen af Mueller-undersøgelsens troværdighed, der senere kan bevæge sig ind i kontroversielt politisk territorium.

De storpolitiske undertoner til trods starter sagen næppe med at trække de store overskrifter. Tirsdag starter sagen med en uge-lang udvælgelse af juryen.

Herefter vil Muellers hold fremføre 35 vidner og 500 stykker bevismateriale.

Mueller-undersøgelsen har ført til anklager mod 32 personer. De 31 andre er enten russiske statsborgere, der ikke forventes at blive udleveret, eller har indgået et forlig.

