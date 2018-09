Trump og Moon sætter underskrifter på ny handelsaftale

New York. USA og Sydkorea har mandag i New York indgået en ny frihandelsaftale.

Aftalen er en opdatering af landenes nuværende aftale, og den er blevet underskrevet af USA's præsident, Donald Trump, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

De to ledere er begge i New York i forbindelse med FN's Generalforsamling.

Trump kalder aftalen for en "rigtig stor aftale". Han siger, at den vil hjælpe med at nedbringe det amerikanske handelsunderskud over for Sydkorea.

Den vil også skabe nye muligheder for eksport af amerikanske varer til Sydkorea. Amerikanske biler, lægemidler og landbrugsprodukter vil få bedre adgang til det sydkoreanske marked, lyder det.

Ifølge Sydkoreas Moon giver aftalen mulighed for, at begge lande kan handle under mere stabile forhold. Han håber også, at aftalen vil styrke USA og Sydkoreas forhold på andre områder end handel.

/ritzau/