Trump- og Kim-topmødet: "Bare de griner og hilser på hinanden er det et godt tegn"

Et topmøde uden afgørende resultater på hovedområderne. Det kan være en realitet den 12. juni i Singapore. Men det gør heller ikke så meget. Det er vigtigt, at to landes ledere lærer hinanden at kende, siger selv Trumps modstandere.