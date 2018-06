Trump: Nordkorea er begyndt på »total atomnedrustning« – medier kalder det usandt

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gav ifølge flere medier torsdag en misvisende beskrivelse af aftalen med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, da præsidenten insisterede på, at Nordkorea havde sagt ja til at gå i gang med en »total atomnedrustning« med det samme.

»De er stoppet med at sende missiler, inklusive ballistiske missiler. De destruerer deres anlæg. De sprænger dem i luften. De er allerede begyndt at sprænge ét af deres største testanlæg i luften – faktisk er det fire af deres største testanlæg,« sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters under et regeringsmøde i Det Hvide Hus.

Umiddelbart stod det ikke klart, hvilke nordkoreanske testanlæg Trump refererede til, og amerikanske embedsmænd bekendt med situationen sagde til nyhedsbureaet, at der ikke er noget bevis på nye bevægelser mod en afmontering af testanlæg, siden Trump mødtes med Nordkoreas leder 12. juni i Singapore.

Embedsmændene, som udtalte sig anonymt til Reuters, spekulerede i, om Trump refererede til sidste måneds eksplosioner i Nordkorea, der ifølge styret havde til formål at ødelægge tunneler ved et atomtestanlæg i Punggye-ri og afmontere en testfabrik for mellemdistance ballistiske missiler i Iha-Ri.

Trumps melding under kabinetsmødet kom, mens han sad ved siden af den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, som onsdag udtalte, at han »ikke kendte til« nogen form for indikation på, at Nordkorea siden topmødet i Singapore havde taget nye skridt mod en fuld atomnedrustning eller afmontering af ballistiske missiler.

»Vi er åbenlyst i den spæde begyndelse af en proces, og de detaljerede forhandlinger er ikke begyndt,« sagde James Mattis ifølge CNN onsdag. »Jeg ville ikke forvente det på dette tidspunkt.«

Reelt set var ordlyden i aftalen mellem Kim Jong-un og Donald Trump blot, at Nordkorea genbekræftede sin tidligere udmelding om at arbejde mod en »total atomnedrustning af den koreanske halvø«. Ifølge CNN er det en vag formulering, som USA og Nordkorea tolker forskelligt.