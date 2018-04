Trump nægter kendskab til betaling af pornoskuespiller

Washington. Donald Trump kendte ikke til en fortrolighedsaftale, som præsidentens advokat Michael Cohen indgik med den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels kort før præsidentvalget i 2016.

Det fortæller Trump til journalister om bord på flyet Air Force One torsdag, skriver The Wall Street Journal.

Adspurgt, om han kendte til udbetalingen på 130.000 dollar til Stormy Daniels, svarer præsidenten nej.

Stormy Daniels, der bærer det borgerlige navn Stephanie Clifford, har gentagne gange fortalt, at aftalen med advokaten indebar, at hun ikke måtte fortælle offentligheden om et seksuelt møde, som hun påstår at have haft med Donald Trump.

Ifølge Daniels havde hun sex med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump. Daniels hævder, at Michael Cohen betalte hende 130.000 dollar, mod at hun forholdt sig tavs om hændelsen.

Om bord på Air Force One torsdag siger præsidenten videre, at han ikke ved, hvorfor hans mangeårige advokat udbetalte penge til Daniels, eller hvor han fik pengene fra.

- Det må du spørge Michael Cohen om. Michael er min advokat. Du må spørge Michael, siger præsidenten ifølge The Wall Street Journal.

Ifølge avisen ignorerer Donald Trump et spørgsmål, om hvorvidt han nogensinde har oprettet en fond, som Michael Cohen kunne trække penge fra.

I CBS-programmet "60 Minutes" i slutningen af marts fortalte Stormy Daniels, at hun blev truet til tavshed om det seksuelle møde med Trump i 2006.

Stormy Daniels fortalte således i interviewet, at hun blev truet af en mand på en parkeringsplads i Las Vegas i 2011.

Det Hvide Hus har under hele forløbet benægtet Trumps påståede sidespring med Stormy Daniels.

Præsidentens advokat Michael Cohen har dog indrømmet, at han betalte de 130.000 dollar til hende før præsidentvalget i 2016.

