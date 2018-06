Trump mødes med dronning Elizabeth i juli

USA's præsident, Donald Trump, skal mødes med dronning Elizabeth under et arbejdsbesøg i Storbritannien i næste måned, skriver Sky News, som citerer den amerikanske ambassadør i London.

Trump besøger London i midten af juli.

Der har i måneder været fremsat mange spekulationer om, hvornår den amerikanske præsident ville besøge Storbritannien, som traditionelt har været USA's nærmeste allierede.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Trump skal mødes med den britiske monark siger USA's ambassadør i London, Woody Johnson:

»Ja. Han skal mødes med det britiske statsoverhoved.«

Ambassadøren tilføjer, at der ikke er fastlagt detaljerede planer for besøget endnu.

Ambassadøren siger, at det vigtigste ved besøget er Trumps møde med dronningen, da hun er statsoverhovedet.

Trump har efter sin indsættelse i præsidentembedet flere gang signaleret, at det har stor betydning for ham at møde dronning Elizabeth. Han har sagt, at hans mor, Mary Macleod, der emigrerede fra Isle of Lewis til New York i 1930, var "en stor fan" af dronningen.

Det siges, at han bad premierminister Theresa May om at overbringe hans hilsner til dronningen, da den britiske regeringsleder var i Washington.

Under sit besøg i London får Trump ingen tur i karet eller et ophold på Buckingham Palace eller Windsor Castle, da der er tale om arbejdsbesøg - og ikke et statsbesøg.

En kop te eller en lunch med den britiske monark er formentligt det meste han kan håbe på, skriver Sky News.

Windsor Castle er lukket for offentligheden den 13. juli, så måske vil Trumps besøg finde sted den dag.

/ritzau/