Trump, Merkel og Macron bekymrede over Putins atomtest

Washington. Donald Trump, Angela Merkel og Emmanuel Macron har alle "alvorlige bekymringer" over den russiske præsident Vladimir Putins melding om, at Rusland har testet en række af nye atomvåben.

De tre vestlige ledere er enige om, at det "svækker en produktiv diskussion af en række spørgsmål mellem Rusland og Vesten", skriver Det Hvide Hus.

Meddelelsen kommer, dagen efter at USA's præsident Trump har drøftet flere Rusland-relaterede spørgsmål i separate telefonopkald med Tysklands forbundskansler Merkel og den franske præsident Macron.

Putin sagde torsdag i sin årlige tale til nationen, at Rusland har testet en række nye atomvåben, som ikke vil kunne stoppes af fjendtlige raketskjold.

Den russiske præsident sagde, at det er en reaktion på USA's raketskjold.

Angiveligt har russerne lanceret nye rakettyper - blandt andet store interkontinentale raketter og nye typer af torpedoer.

Trump talte desuden med den tyske og den franske leder om situationen i Syrien, fremgår det af en meddelelse fra Det Hvide Hus' pressetjeneste.

Her er de tre ledere enige om, at det syriske regime har en forpligtelse til, sammen med sine allierede i Rusland og Iran, at gøre sit for, at den nyligt vedtagne våbenhvile bliver overholdt.

Trump, Merkel og Macron opfordrer Rusland til at indstille bombardementet af Østghouta samt at presse Syrien til at indstille offensiven mod civile områder, lyder det i meddelelsen fra Det Hvide Hus.

Hundredvis af civile er blevet dræbt i Østghouta i løbet af de seneste to uger.

/ritzau/