Trump melder klar til at møde Irans ledere uden betingelser

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han er villig til at mødes med Irans ledere, herunder præsident Hassan Rouhani, til hver en tid og uden forhåndsbetingelser.

»Jeg mener, at det vil være det rigtige at gøre, uden forhåndsbetingelser,« siger Trump.

Præsidenten fik spørgsmål om forholdet til Iran på en pressekonference med den italienske premierminister, Giuseppe Conte, i Det Hvide Hus mandag aften dansk tid.

»Hvis de vil mødes, vil jeg møde dem, når som helst de vil,« tilføjer Trump og tilføjer, at han tvivler på, at iranerne er klar til et sådant møde lige nu.

På det seneste har der været sabelraslen mellem regeringerne i Washington og i Teheran på grund af, at USA har trukket sig fra atomaftalen med Iran. Den blev indgået af tidligere præsident Barack Obama.

USA er ved at gøre klar til at indføre nye sanktioner mod Iran. Det skal ske som led i et forsøg på at presse landet til at ændre sin regionale politik, herunder stoppe med at støtte militante grupper i Mellemøsten økonomisk.

Samtidig forsøger USA at forhindre andre lande i at købe olie af Iran.

/ritzau/dpa