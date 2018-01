Trump må fejre jubilæum under massiv politisk krise: USAs statsapparat lukker ned efter afstemning i Senatet

Donald Trump kan fejre etårsdagen for sin indsættelse som præsident af USA med en ny politisk krise.

Det står klart, efter at det ikke er lykkedes at samle opbakning i Senatet til en midlertidig forlængelse af det offentlige budget.

Den manglende godkendelse betyder, at store dele af den offentlige sektor i USA er lukket ned. Uden et budget må den nemlig ikke foretage sig noget - selv om der dog er undtagelser.

Det er blandt andet en strid om ulovlige indvandrere, der kom til landet som børn, som har fået demokraterne til at modsætte sig en forlængelse.

Og selv om republikanerne har et lille flertal, var der brug for mindst ni demokratiske stemmer i det amerikanske senat for at få vedtaget den.

Læs også Lukker Washington ned på Trumps etårsdag?

Derfor rettede Det Hvide Hus straks skytset mod oppositionen.

»Senatets demokrater står bag nedlukningen. I aften har de sat politik over vores nationale sikkerhed, militærfamilier, sårbare børn og vores lands mulighed for at servicere alle amerikanere,« siger talspersonen for Det Hvide Hus, Sarah Huckabee Sanders.

Forslaget, der blev stemt ned fredag, havde til formål at give politikerne mere tid til at forhandle finansiering af statens opgaver på plads. Det lykkedes imidlertid ikke.

Der er stor uenighed blandt senatorerne om blandt andet militære udgifter og illegale indvandrere.

Sidstnævnte er det vigtigste område for demokraterne. De har krævet en aftale om immigrationsprogrammet Daca.

Læs også Trump markerer årsdag for indsættelse med gallamiddag - entréen koster 600.000 kroner

Men så længe statsapparatet er lukket ned, nægter Trump-administrationen at drøfte indvandring.

»Når demokraterne begyndte at betale vores hær og beredskab, vil vi genåbne forhandlingerne om en immigrationsreform,« siger Det Hvide Hus i en udtalelse.

En nedlukning i USA skete senest i 2013. Dengang måtte cirka 800.000 offentligt ansatte gå på orlov i over to uger uden løn.

Dengang sagde Trump, at forgængeren præsident Barack Obama sad med skylden i sidste ende.

Læs også Trumps kåring af fake news floppede – men hans mål er nået

»Problemerne begynder i toppen, og de skal løses i toppen,« sagde han i et interview med »Fox & Friends«.

»Præsidenten er lederen, og han skal have alle ind i et rum, og han skal lede.«

To tidligere nedlukninger - i 1995 og 1996 - kostede den amerikanske stat omkring syv milliarder kroner.

Mitch McConnell, der er republikansk flertalsleder i Senatet, siger, at han vil forsøge at sikre opbakning til at forlænge budgettet til 8. februar hen over weekenden.

Læs også Danmarks ambassadør i USA: »Trump sidder solidt i sadlen og står stærkere politisk end nogensinde før«

/ritzau/Reuters