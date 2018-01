Trump langer ud efter domstol i opgør om indvandrere: Vores system er »ødelagt og uretfærdigt«

En domstol i San Francisco har i en kendelse blokeret for USA's præsidents bestræbelser på at få stoppet et program, der beskytter unge illegale indvandrere.

Det har Donald Trump i et tweet kaldt »uretfærdigt« og et udtryk for et ødelagt retssystem.

»Det viser blot, hvor ødelagt og uretfærdigt vort retssystem er,« skriver Trump på Twitter.

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

Det er en føderal dommer, som midlertidigt har standset Trump-administrationens ophævelse af programmet, som sikrer 800.000 unge indvandrere opholdstilladelse i USA.

Det såkaldte Daca-program blev indført forgængeren Barack Obama. Det var for at beskytte hundredtusinder af mindreårige, som er bragt ulovligt til USA af deres forældre.

Da Trump besluttede at ophæve ordningen, valgte ti delstater at udfordre beslutningen ved domstolene.

Trump har imidlertid tilkendegivet, at ordningen kan reddes. Det kan ske, hvis der til gengæld bliver vedtaget en liste med indvandringskrav i Kongressen.

Trump kræver blandt andet, at USA's greencardordning ændres. Han kræver også, at der strammes op over for uledsagede flygtningebørn, der kommer til USA. Og ikke mindst kræver han, at der bliver bygget en mur mod Mexico.

De unge indvandrere, der ikke har nogen papirer, bliver kaldt »dreamers«.

Dommeren i San Francisco siger i sin kendelse, at advokater, som støtter Daca-programmet, klart har demonstreret, at de unge indvandre "sandsynligvis vil lide alvorlige og uoprettelige skader« uden en behandling af deres sager i retssystemet.

Dommeren tilføjede, at advokaterne har en god chance ved domstolene.

Californiens Universitet siger i en erklæring, at universitetets Daca-studerende "repræsenterer det allerbedste i vort land. Det lyder også, at »de er en afgørende del af Californiens og nationens fremtid«.

/ritzau/Reuters

