Trump kræver, at justitsminister finder personen bag omdiskuteret kronik

Præsident Donald Trump vil have justitsminister Jeff Sessions til at efterforske, hvem der står bag den anonyme kronik i The New York Times, hvor der rettes en sønderlemmende kritik af ham - angiveligt fra en højtstående person i hans administration.

Trump fremsatte udtalelsen fredag til journalister om bord på præsidentflyet Air Force One.

Trump siger, at artiklen med kritikken af hans lederskab er et »nationalt sikkerhedsanliggende«.

Til et spørgsmål om, hvorvidt han vil gribe til nogen form for handling over for The New York Times, siger han:

»Det vil vi overveje. Jeg tænker over det.«

Trump tilføjer videre:

»Vi vil nøje undersøge, hvad han har sagt, og hvad han taler om - og også hvor han er netop nu.«

Trump siger, at hvis det er en person, som er sikkerhedsclearet på højt niveau til at deltage i møder, så »vil jeg ikke have ham med ved disse møder«.

Trump gentager, at han anser det for en skændsel, at The New York Times ville bringe artiklen.

En efter en har en række af Trumps topfolk trådt frem og erklæret, at »det var ikke mig«.

En række højtstående embedsfolk i Det Hvide Hus sagde fredag, at artiklens forfatter var »fej, illoyal og handlede i mod amerikanske interesser«.

»Det er ikke forsvarsminister James Mattis, der er forfatteren,« sagde Pentagons talskvinde, Dana White, torsdag.

Tidligere udtalte udenrigsminister Mike Pompeo under et besøg i Indien, at han ikke står bag artiklen, hvor det hævdes, at en gruppe i administrationen modarbejder præsidenten.

»Det er ikke min,« sagde Pompeo og tilføjede, at The Times aldrig burde have bragt den anonyme artikel.

Vicepræsident Mike Pence, som har været på tale som den mest sandsynlige person bag artiklen, har kritiseret The New York Times for artiklen, og hans talsmænd siger, at »vicepræsidenten ikke giver sig af med at skrive anonyme meningstilkendegivelser.«

I kronikken hævdes det, at topfolk i Trumps administration aktivt modarbejder præsidenten, fordi de er foruroligede over præsidentens »utilregnelige og amoralske adfærd«.

/ritzau/AP