Trump kommer med lokkende tilbud til Kim Jong-un inden historisk møde

Præsident Donald Trump er åben over for at invitere den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un til USA, hvis alt går godt under deres historiske møde i Singapore på tirsdag.

»Ja,« svarede han på en pressekonference i rosenhaven i Det Hvide Hus side om side med den japanske premierminister, Shinzo Abe, der er på besøg i Washington.

»Hvis alt går vel, mener jeg godt, det kan ske.«

Donald Trump sagde også, at han godt kunne forestille sig en »normalisering« af USA's forhold til Nordkorea, hvis det lykkedes at få en god aftale om nordkoreansk atomnedrustning.

»Normalisering af relationer er noget, som jeg ville forvente at få i stand efter, at alt er fuldendt,« fortsatte Trump og understregede, at han ønskede at se en »normalisering«.

Trump sagde også, at Kim Jong-uns brev til ham fredag i sidste uge - leveret i en kæmpe konvolut på størrelse med en stor computerskærm - var »meget flot«, men også at brevet i sig selv ikke sagde meget andet end »vi ser frem til at se dig«.

Trump gentog, at USA, Sydkorea, Japan og Kina vil hjælpe Nordkorea med at få rettet op på sin økonomi, hvis en aftale mellem USA og Nordkorea indgås.

Nordkoreas økonomi bløder, da landet er underlagt hårde økonomiske sanktioner. Disse fastholdes, understregede Trump, indtil der er en aftale.

»Maksimalt pres er absolut stadig i kraft. Men vi bruger ikke udtrykket længere, fordi vi er inde i en venlig forhandling.«

Men måske vil udtrykket blive brugt igen efter forhandlingen tirsdag.

»Hvis I hører mig sige, at vi skal bruge maksimalt pres, så ved I, at forhandlingerne ikke gik godt.«

Trump påpegede, at han i givet fald har en liste på 300 »omfattende sanktioner«.

Arrangementet af præsidentens møde med Kim Jong-un i Singapore den 12. juni kom på skinner igen i sidste uge efter, at Donald Trump først havde meddelt, at han aflyste mødet på grund af en al for fjendtligt opførsel fra nordkoreanernes side.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.