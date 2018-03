Trump kigger på prototyper af grænsemur i Californien

Præsentationen skete tirsdag under Trumps første besøg i Californien som præsident.

Her siger han samtidig, at han mener, at den amerikanske delstat sætter »hele landet i fare« ved ikke at slå hårdt ned over for illegale immigranter.

»Det er de kriminelles bedste ven. Det er præcis det, der sker.«

»De kriminelle søger hen til det her tilflugtssted, og det er meget farligt for vores politi og vores myndigheder,« siger Trump.

Blandt Trumps mest prominente valgløfter er hans ønske om at bygge en mur ved den amerikanske grænse til Mexico. Og under besøget i Californien påpeger han det nuværende hegns ringe tilstand.

»Vi har en elendig mur her lige nu, men den stopper alligevel 90 til 95 procent. Når vi sætter den nye mur op, kommer vi til at stoppe 99 procent. Måske mere end det,« siger Donald Trump.

Trump siger, at han foretrækker en solid betonmur, da den vil være sværest at kravle over. Han siger dog også, at man bør kunne se gennem muren.

Under Trumps besøg blev der også holdt demonstrationer mod præsidenten.

»Intet forbud, ingen mur!,« lød det fra menneskemængden.

»Jeg synes virkelig ikke, at det er rimeligt, at han vælger at splitte os,« lyder det fra 21-årige Jose Gonzalez, der har dobbelt statsborgerskab og bor i mexicanske Tijuana, men arbejder i San Diego i USA.

Også Trump-tilhængere var mødt op under præsidentens besøg.

»Folk er så snæversynede. Vi har endelig en, som sætter USA først,« siger den 48-årige veteran Mark Prieto.

Den republikanske borgmester i San Diego, Kevin Faulconer, kritiserer Trumps korte besøg. Han mener ikke, at præsidenten får det fulde og sande billede af, hvordan tilstanden er ved grænsen.

/ritzau/AP

I 2016 søgte 1,2 millioner mennesker om asyl i EU for første gang. Sidste år gjaldt det godt 649.000. Her en gruppe flygtninge i en rednindgsbåd ved havnen i Malaga i januar.

Antallet af asylansøgere i EU blev halveret i 2017

Antallet af personer, der for første gang søger om asyl i et EU-land, faldt med cirka 50 procent i 2017 i forhold til året før.

Det viser nye tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat ifølge den tyske avis Funke Mediengruppe.

I 2017 blev godt 649.000 asylansøgninger indsendt på tværs af EU's 28 medlemslande. I 2016 gjaldt det godt 1,2 millioner ansøgninger.

Langt de fleste ansøgninger blev afleveret i Tyskland, der modtog 198.255 ansøgninger om asyl sidste år. Italien fik næstflest ansøgninger med 126.550 efterfulgt af Frankrig med 91.070 og Grækenland med 57.020.

Sidste år stod Tyskland for en tredjedel af alle ansøgninger om asyl i EU. I 2016 var det 60 procent.

Tallene fra Eurostat dækker kun over førstegangsansøgere. Tilføjer man personer, der har søgt flere gange, giver det et samlet ansøgerfelt på godt 704.000. Heraf alene 222.560 i Tyskland.

Tal offentliggjort af det tyske udenrigsministerium mandag viste, at det modtog 11.000 førstegangsansøgninger i februar. Det er 1300 færre end i januar og 3300 færre end i februar sidste år.

Størstedelen af de nylige asylansøgere kommer fra Syrien, Irak og Nigeria.

/ritzau/dpa

Google fjernede, hvad der svarer til flere end 100 ulovlige reklamer i sekundet sidste år.

Google fjerner flere end 100 ulovlige reklamer i sekundet

I 2017 fjernede Google 3,2 milliarder reklamer, der overtrådte retningslinjerne, fra sin reklametjeneste.

Væk med reklamerne De har travlt hos Google - hvert sekund fjerner selskabet nemlig flere end 100 reklamer fra sin tjeneste. Det sker fordi de strider imod Googles retningslinjer. Det viser en ny rapport for mediegiganten. Her kan du læse om, hvad Google ikke vil acceptere reklamer for på sin tjeneste. * For at beskytte brugerne fjerner Google indhold fra sin reklametjeneste, Google AdWords, der strider mod søgegigantens retningslinjer. * Det er de reklamer, som ses ude i siden af hjemmesider, når man bruger søgetjenesten. * Google skelner mellem indhold, som er forbudt at reklamere for, og indhold, der er tilladt at reklamere for med begrænsninger. * Indhold, der er forbudt at reklamere for, er blandt andet forfalskede produkter, farlige produkter som narkotika og våben samt hacking. * Reklamer for blandt andet pornografi, alkohol, finansielle produkter og politisk indhold begrænses nogle gange. Her tages blandt andet den lokale lovgivning med i overvejelsen. * Google fjerner både reklamer og hjemmesider, som gør brug af Googles reklametjeneste, hvis de ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. * I 2017 fjernede Google 3,2 milliarder reklamer - svarende til flere end 100 i sekundet. Året før var tallet 1,7 milliarder. Kilder: Google /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

3,2 milliarder. Så mange reklamer fjernede Google fra sin tjeneste sidste år, fordi de stred imod mediegigantens retningslinjer.

Det er næsten en fordobling fra året før, og stigningen skyldes, at Google er blevet bedre og hurtigere til at opspore de ulovlige reklamer.

Det forklarer Jessica Stansfield, der er direktør for Googles globale produktpolitik i Europa, Mellemøsten og Asien.

»Det skyldes de investeringer, vi har lavet i vores teknologi og ansatte for at sikre, at vi kan opspore flere ulovlige reklamer,« siger hun.

Teknikkerne til at omgå Googles grænser er under konstant udvikling, forklarer Jessica Stansfield.

Det lykkedes dog Google at fjerne, hvad der svarer til flere end 100 ulovlige reklamer i sekundet sidste år.

Kategorien for, hvilke typer af reklamer som overtræder Googles retningslinjer, er bred. Den dækker både over reklamer for såkaldt malware, der er skadelig software, våben samt visse typer politisk indhold.

Inden for de specifikke områder varierer lovgivningen fra land til land, og den bliver der taget hensyn til, når grænserne sættes, forklarer Jessica Stansfield.

Nogle gange går spændet dog videre end den lokale lov.

»Vi prøver ikke på at begrænse ytringsfriheden, vi prøver bare at sige, at der er bestemte typer af indhold, som vi ikke vil tjene penge på, og dem beskriver vi i vores politikker,« siger hun.

Hvor Google i 2017 satte særligt ind over for clickbaiting, vil puljen af indhold, der til en vis grad ikke må reklameres for, blive udvidet med bitcoins og andre investeringer i uregulerede og spekulative finansielle produkter.

/ritzau/

