Trump kalder Watergate-journalists afsløringer for opspind

Washington. USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag aften svaret igen, efter at en række opsigtsvækkende afsløringer er kommet frem i forbindelse med udgivelsen af bogen "Frygt".

Bogen handler om Trump og er skrevet af den berømte Watergate-journalist Bob Woodward, der var med til at vælte præsident Richard Nixon.

Avisen Washington Post har tirsdag bragt et uddrag af bogen.

I bogen er der blandt andet passager, hvor Trumps stabschef, John Kelly, og forsvarsminister Jim Mattis kritiserer præsidenten. Men ifølge Trump er "deres citater opspind og et svindelnummer over for offentligheden".

Det skriver den amerikanske præsident på Twitter.

Her tweeter han også udtalelser fra både Kelly og Mattis, der begge nægter at have ytret de kritiske holdninger til Trump.

Ifølge bogen skal John Kelly blandt andet have kaldt Trump for en idiot og sagt, at "dette er det værste job, jeg har haft".

- Det er ikke sandt, at jeg nogensinde har kaldt præsidenten for en idiot. Faktisk så forholder det sig helt omvendt.

- Som jeg sagde tilbage i maj, og som jeg stadig står ved: Jeg tilbringer mere tid end nogen andre sammen med præsidenten, og vi har et utrolig ærligt og stærkt forhold, lyder det i John Kellys udtalelse.

I Woodwards bog fremgår det også, at Trump angiveligt har ønsket at få den syriske præsident, Bashar al-Assad, likvideret.

Men ifølge Det Hvide Hus består bogen ikke af andet end usandheder.

- Denne bog er ikke andet end opdigtede historier fra mange tidligere, utilfredse ansatte, der ønsker at sætte præsidenten i et dårligt lys, lyder det i en udtalelse fra Sarah Sanders, talsmand i Det Hvide Hus.

Woodward har i forbindelse med bogen talt med en række toprådgivere i Det Hvide Hus. Det er dog sket med den forståelse, at han ikke må afsløre, hvor han præcist har de forskellige informationer fra.

