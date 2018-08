Trump indrømmer nu: Møde i Trump Tower handlede om at finde smuds på Hillary Clinton

USAs præsident Trump sagde søndag, at et møde i Trump Tower mellem hans nærmeste medarbejdere og en advokat med nære forbindelser til Kreml fandt sted med henblik på at »få informationer om en modstander.«

Det er den hidtil mest kontante bekræftelse på, at en erklæring, han udsendte sidste år, var forkert.

Trump fremsatte sin kommentar i en tweet søndag morgen, og den var udformet som et forsvar for mødet i juni 2016 og den rolle, hans søn Donald Trump Jr. spillede som vært. Præsidenten hævdede, at det var »fuldstændigt lovligt« og blot noget, »bliver gjort i politik hele tiden.«

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

Men præsidentens tweet var samtidig en indrømmelse af, at Trump og hans rådgivere ikke var ærlige, da Donald Trump Jr. i juli 2017 fremsatte en erklæring om, at mødet i første række handlede om adoption af russiske børn.

Denne erklæring er genstand for undersøgelse af den særlige anklager, Robert Mueller, der gennemgår en lang række af Trumps tweets og offentlige erklæringer for at afgøre, om de i sin tid blev fremsat som et forsøg på at føre efterforskerne bag lyset.

Folk tæt på præsidenten frygter, at han skader sin egen sag ved fortsat at udtale sig offentligt om de følsomme emner, selv om hans valgkampagne er genstand for en efterforskning for muligt samarbejde med Rusland, og han selv efterforskes for mulig hindring af retfærdigheden.

Trump kendte angiveligt ikke til mødet

Det er ulovligt at modtage hjælp fra en udenlandsk person eller regering til en valgkamp. Præsidenten og hans søn har da også hidtil fastholdt, at valgkampagnen ikke modtog nogen slibrige oplysninger om Hillary Clinton ved mødet. Men nogle jurister mener, at Donald Trump Jr. brød loven ved simpelthen at deltage i mødet.

I sin tweet søndag afviste præsidenten en historie i The Washington Post om, at han var bekymret for sin søns retsstilling. Men selv om præsidenten skrev, at mødet havde været lovligt, lagde han alligevel personligt afstand til det ved at gentage, at han ikke dengang havde kendskab til, at det fandt sted.