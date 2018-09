Trump i ny hård kritik af Jeff Sessions: »Jeg har ingen justitsminister«

»Jeg har ingen justitsminister.«

Sådan lyder USAs præsident Donald Trump seneste kritik af hans egen minister Jeff Sessions.

Interviewet blev gennemført tirsdag i Det Ovale Værelse af mediet The Hill og blev offentliggjort onsdag aften amerikansk tid.

Selv om det ikke er første gang, at præsidenten kritiserer justitsministeren, så mener flere Republikanere ifølge mediet, at de hårde ord kan være et tegn på, at Sessions' dage i Trumps regering kan være talte.

Donald Trump har flere gange kritiseret Jeff Sessions for at erklære sig inhabil i specialanklager Robert Muellers undersøgelse af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg.

Præsidenten mener, at Sessions har været for dårlig til at beskytte ham i sagen.

Donald Trump gentager i interviewet med The Hill kritikken af Sessions og siger, at justitsministeren har været meget »uretfærdig«, og at han er meget »skuffet« over Sessions.

Præsidenten kritiserer også justitsministeren, der er kendt for en hård kurs over for indvandrere, for at være for blød på området.

»Jeg er ikke glad for grænsen. Der er mange ting, jeg ikke er glad for - det er ikke kun dette (Ruslandsundersøgelsen, red.),« siger Donald Trump i interviewet.

Jeff Sessions har endnu ikke kommenteret præsidentens udtalelser.

I august blev han anklaget for ikke at have kontrol over justitsministeriet af præsidenten.

Ved den lejlighed forsvarede Sessions sig i en erklæring:

»Så længe jeg er justitsminister, vil ministeriet ikke lade sig påvirke af politiske interesser på upassende vis.«

/ritzau/

EU-ledere melder om stilstand i brexitforhandlinger

Storbritanniens premierminister Theresa May havde tid til at svare på enkelte spørgsmål på vej ind til den uformelle middag onsdag aften i EU-regio i Salzburg i Østrig.

EU-lederne måtte gå tomhændet fra onsdagens uformelle topmøde i Salzburg, hvor brexit var et af hovedtemaerne.

Her fik Storbritanniens premierminister, Theresa May, blandt andet muligheden for at holde tale om det britiske exit fra unionen.

»På dette stadie står det helt stille. Der er ingen fremskridt,« siger Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, til Reuters efter EU-ledernes fællesspisning.

Heller ikke i spørgsmålet om den irske grænse nåede EU-lederne videre i forhandlingerne på mødet i den østrigske by.

»Der er ingen fremskridt på grænsespørgsmålet. Vi må se, hvad der kommer ud af 27-forhandlingerne i morgen,« siger Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini.

Han henviser til forhandlinger blandt de 27 EU-lande, der skal forhandle videre, når de mødes torsdag. Theresa May deltager ikke i disse forhandlinger.

Onsdag aften var migration hovedemnet på mødet, men der var afsat tid til, at Theresa May kunne fremlægge briternes syn på brexit. På vej ind til topmødet slog hun fast, at Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019 som planlagt.

Til det planlagte frokostmøde torsdag bliver hun til gengæld sat uden for døren.

Her skal de øvrige 27 EU-lande diskutere brexit og de næste skridt, der skal tages. Michel Barnier, der er EU's chefforhandler, deltager i mødet.

Forud for topmødet har EU-præsident Donald Tusk lagt op til, at landene skal diskutere, hvorvidt der skal være et ekstra EU-topmøde om brexit i november.

Oprindeligt var planen, at en aftale skulle være på plads i oktober. Men den tidsplan ser altså ud til at skride, da parterne stadig er et stykke vej fra hinanden.

/ritzau/Reuters

Pompeo foreslår møde med nordkoreansk minister i næste uge

Den amerikanske udenrigsminister rækker en olivengren til sin nordkoreanske modpart og vil mødes i New York.

USAs udenrigsminister, Mike Pompeo, tilbyder at mødes med sin nordkoreanske modpart i New York i næste uge.

Meldingen kom, blot få timer efter at Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde mødtes i Pyongyang.

På det koreanske topmøde blev de to ledere blandt andet enige om rammerne for en afvikling af et af Nordkoreas testanlæg for ballistiske missiler.

Internationale eksperter vil ifølge Moon Jae-in få mulighed for at overvære og dermed bekræfte afviklingen af anlægget.

Nordkorea tilbyder også at lukke ned for styrets hovedcenter for atomforskning - dog på betingelse af, at USA gør det samme.

I en meddelelse fra det amerikanske udenrigsministerium hedder det, at USA er »klar til omgående at indgå i forhandlinger for at forvandle« forholdet mellem de to lande.

USA søger en »hurtig proces frem mod en atomafrustning af Nordkorea, der skal være gennemført i 2021«, tilføjes det i erklæringen.

USAs præsident, Donald Trump, udtrykte onsdag tilfredshed med topmødet mellem de to koreanske ledere i Pyongyang.

»Vi gør fantastiske fremskridt i forhold til Nordkorea. Forholdet er rigtig godt - i hvert fald på et personligt plan,« siger Donald Trump med henvisning til sit forhold til den nordkoreanske leder.

»Tingene er faldet meget til ro. Han er rolig. Jeg er rolig. Vi må se, hvad der sker,« tilføjer præsidenten.

/ritzau/dpa

Israels luftvåben vil briefe Rusland om angreb i Syrien

Chefen for det israelske luftvåben vil torsdag flyve til Moskva for at briefe russerne om omstændighederne omkring det russiske transportfly, der mandag blev skudt ned over det nordvestlige Syrien.

Israel hævdede tirsdag, at syrisk antiluftskyts stod bag nedskydningen af flyet, der havde 15 besætningsmedlemmer ombord.

De syriske regeringsstyrker havde ifølge Israel affyret artilleri »hensynsløst« uden at sikre sig, at der ikke var russiske militærfly i luften.

Øverstkommanderende for Israels luftstyrker Amikam Norkin vil torsdag præsentere resultaterne af en israelsk efterforskning af episoden.

Nedskydningen kunne tilsyneladende have sået splid mellem Syrien og Rusland, der kæmper side om side i den syriske borgerkrig.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, nedtonede dog hurtigt episoden og kaldte den et resultat af »en kæde af tragiske og tilfældige begivenheder«.

Putin understregede dog ved samme lejlighed, at det var vigtigt at undersøge nedskydningen til bunds.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var hurtig til at pege fingre ad Syrien, som han beskylder for at stå bag nedskydningen.

Han tilbød samtidig at forsyne Rusland med "alle nødvendig oplysninger" til efterforskningen.

»Luftforsvarets leder og delegationen vil fremlægge en rapport om forløbet og alle dets aspekter - også om selve forberedelserne,« hedder det i en erklæring fra det israelske militær.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, sagde onsdag, at russiske eksperter vil studere de data, som den israelske delegation kommer med.

Siden Rusland blandede sig i den væbnede konflikt i Syrien i 2015, har stormagten ofte vendt det blinde øje til Israels angreb i det borger.

Politi i ildkamp på Ragnhildgade i København

Politiet til stedet ved Bolsjefabrikken i Ragnhildsgade på Nørrebro i København, onsdag aften den 19. september 2018. Politiet er onsdag aften rykket ud til en skudepisode i Ragnhildgade i Københavns Nordvestkvarter. ( Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix)

Københavnske betjente kom onsdag aften i ildkamp med nogle personer, der affyrede flere skud mod en gruppe unge.

Episoden fandt sted omkring klokken 19.48. Da kom en bil kørende ad Ragnhildgade og affyrede flere skud mod en gruppe unge.

»Vi står nærmest lige ved siden af, og betjente skyder tilbage mod bilen,« fortæller vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz.

»Vi er massivt til stede på Nørrebro og i Nordvestkvarteret, så borgerne kan føle sig trygge,« fortsætter han.

En person blev bragt til Bispebjerg Hospital, men blev efterfølgende flyttet til Rigshospitalet.

»Vi ved endnu ikke, om han er ramt af skud. Det er vi ved at få afklaret, ligesom vil leder efter den bil, der blev skudt fra,« siger vicepolitiinspektøren.

Ingen betjente blev ramt ved skudepisoden, bekræfter politiet.

Episoden skal nu undersøges nærmere af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og det er derfor begrænset, hvor meget politiet må udtale sig om den.

Politiet forventer dog at komme med en større udmelding om skudepisoden tidligt torsdag.

Det er anden aften i træk, at der bliver skudt i Københavnsområdet, og det har fået Københavns Politi til at indføre visitationszone på store dele af Nørrebro og i Nordvestkvarteret.

Tirsdag aften var der to skudepisoder - et i Herlev og et ved Lygten i Københavns Nordvestkvarter. Ved skyderiet på Lygten blev en person ramt, men var ikke på noget tidspunkt i livsfare.

Det er uvist, om onsdagens skyderi har forbindelse til disse to episoder.

Både Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi fortalte tidligere onsdag til Ritzau, at en række skyderier i hovedstadsområdet i den senere tid skyldes spændinger i bandemiljøet.

Teorien er, at skyderierne udspringer af en intern konflikt i en bande.

»Vi ved, at der er nogle uoverensstemmelser i en gruppering,« fortalte politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

Han ønskede ikke at løfte sløret for, hvilken gruppering der er tale om. Men ifølge Ritzaus oplysninger er det en konflikt mellem personer med tilknytning til Mjølnerparken på Nørrebro.

Ligesom Københavns Politi er Københavns Vestegns Politis teori, at der er tale om en intern uoverensstemmelse i en bandegruppering.

Om der er tale om samme konflikt, vil politiet ikke kommentere.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg kan sige, at vi har et tæt samarbejde med de øvrige kredse. Især når skudepisoderne sker med så kort tids mellemrum,« sagde politiinspektør Mikael Wern fra Københavns Vestegns Politi tidligere onsdag.

Torben Svarrer kom med samme melding:

»Vi har en jo en tæt dialog med blandt andet politiet på Vestegnen. Vi er ikke der, at vi med sikkerhed kan sige, at der er en sammenhæng. Men lige nu kan vi ikke afvise noget.«

/ritzau/