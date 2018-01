Trump i Davos-tale: Kom og invester i USA

Davos. I hovedtalen ved stormødet World Economic Forum i Davos lægger den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke skjul på, at han først og fremmest taler for at fremme USA's finansielle interesser.

I sin tale opridser Trump først de økonomiske fremskridt, der er i USA, og som ifølge ham bør få virksomheder til at komme til USA.

- Over det seneste år har vi gjort ekstraordinære fremskridt i USA.

- Jeg er her for at levere et simpelt budskab: Der har aldrig været et bedre tidspunkt at ansætte folk, bygge, investere og vokse i USA. USA er åben for forretning, siger Donald Trump.

Her kommer han også med sit kendte "USA først" slogan, som han turnerede med i den amerikanske valgkamp.

- Jeg vil altid sætte USA først, ligesom ledere af andre lande burde sætte deres lande først. Men USA først bør ikke betyde USA alene, siger Trump.

Fremgangen i USA vil ifølge ham betyde fremgang for hele verden.

I sin tale siger han også, at han ikke er imod frihandel. Men frihandlen kan kun lade sig gøre, hvis alle følger reglerne.

- Vi kan ikke have frihandel, hvis nogle lande udnytter det. Vi går ind for frihandel, men det bliver nødt til at være fair og gensidig, lyder det fra Trump.

/ritzau/