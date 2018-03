Trump hiver gammel Bush-høg ind som sikkerhedsrådgiver: USA må forberede sig på krig

Præsident Donald Trump skifter sin nationale sikkerhedsrådgiver ud. Tidligere FN-ambassadør John Bolton erstatter general H.R. McMaster. Det skriver Trump på Twitter.

Trump skriver, at skiftet sker 9. april.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Bolton blandt andet gjort sig til talsmand for, at USA skal bruge militær magt over for Iran og Nordkorea. Han har også stået for en hård linje over for Rusland.

Med et latinsk ordsprog beskriver John Bolton landets udfordringer med at skabe fred i verden.

- Si vis pacem, para bellum, siger den tidligere FN-ambassadør i et interview med Sky News, få timer efter at præsidenten annoncerede, at general H.R. McMaster vil blive erstattet på posten.

Ordsproget betyder på dansk: Hvis man vil have fred, så må man forberede sig på krig.

Og John Bolton, der betragtes som en af høgene på den republikanske højrefløj, mener, at USA og Vesten står over for en række trusler fra deres fjender.

- Jeg mener, vi har set en spredning (af atomvåben, red.), terrorisme og strategiske trusler. Så selv om mange mennesker mener, at vi ved enden af den kolde krig stod ved afslutningen på historien, så er det ikke sandt, siger John Bolton.

- Det er vigtigt, at USA beskytter civilbefolkningen, beskytter sine alliancer, beskytter økonomien. Så der er et stort stykke arbejde foran os, tilføjer han.

Direkte adspurgt om, hvorvidt den kommende sikkerhedsrådgiver spår en eskalering af konflikter fremover, siger han:

- Det er noget, vi gerne vil forhindre, og jeg mener, at præsidentens tilgang, som er på linje med Ronald Reagans "fred gennem styrkepolitik", er vigtig, siger John Bolton.

- Jeg mener, at den sikreste måde at forhindre konflikt på er at have et stærkt militær, tilføjer han.

John Bolton har tidligere argumenteret for, at USA skal bruge militær magt over for Iran og Nordkorea.

Han bliver den tredje person, der bestrider jobbet som national sikkerhedsrådgiver, siden Donald Trump flyttede ind i Det Hvide Hus i januar sidste år.

Bolton sad som FN-ambassadør under præsident George W. Bush fra august 2005 til udgangen af 2006. Allerede inden han blev godkendt i jobbet, gjorde han sig bemærket ved at hævde, at ingen ville opdage, hvis man skar de ti øverste etager af den 38 etager høje FN-bygning i New York.

H.R. McMaster har siddet i jobbet som Trumps nationale sikkerhedsrådgiver siden februar 2017, hvor han under stor mediebevågenhed erstattede Michael Flynn.

Flynn holdt mindre end en måned i jobbet. Han trådte tilbage, efter at det kom frem, at han havde løjet om sin kontakt til Ruslands daværende USA-ambassadør, Sergej Kisljak, inden Trump blev indsat som præsident.

Der har også længe været uro omkring McMaster. Det tyske nyhedsbureau dpa citerer en unavngiven embedsmand i Det Hvide Hus for, at hans afgang er en beslutning truffet "i gensidig forståelse".

/ritzau/

