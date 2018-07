Analyse

Trump har sparket handelskrig med EU til hjørne. Nu drejer det sig om Kina

Både EU og USA har været særdeles interesserede i at få bilagt en handelskrig med hinanden i en vis fart, og USA har været stærkt interesseret i at få lukket den flanke hurtigt for at kunne koncentrere sig om Kina. Derfor en lille aftale, der åbner for forhandlinger og giver USA en række indrømmelser også på North Stream 2.