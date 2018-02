Trump hævder, at hans State of the Union-tale satte historisk seerrekord. Tallene fortæller en anden historie

Rekordmange mennesker så Donald Trumps tale om USAs tilstand

I hvert fald, hvis man spørger præsidenten selv:

Trump proklamerede optimistisk på Twitter, at talen blev set af det højeste antal nogensinde. Han takkede sine seere »fra hjertet«.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. februar 2018

Men holder man tallene op mod de tidligere, er talen ikke den mest sete i historien. 45,6 millioner tv-seere så Trumps tale, mens Obamas første State of the Union-tale som præsident til sammenligning blev set af 48 millioner mennesker.

Den tale, som uden sammenligning tiltrak det største publikum, var Bill Clintons i 1993. Her så 67 millioner mennesker med.

Det skriver blandt andet CNN.

Flest 2018-seere fulgte med via Fox News, der med 11,7 millioner, havde kanalens højeste seertal til talen nogensinde. Det begrunder flere medier med, at det traditionelt er de kanaler, der støtter præsidenten, som tiltrækker det største publikum.

Det er svært at vide, om de lavere seertal skyldes Trumps dalende popularitet eller er en konskevens af, at færre og færre bruger TV-mediet.

Det er ikke første gang, at Donald Trump fremhæver seertal: Kort efter sin indsættelse som præsident hævdede han, at medierne havde forvrænget antallet af tilskuere til arrangementet i Washington.

Dengang støttede Trumps - nu forhenværende - pressesekretær Sean Spicer præsidentens udtalelser, og i samme forbindelse faldt den famøse bemærkning om »alternative facts«.