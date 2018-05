Trump gør klar til at deportere honduranere

Washington D.C.. USA's præsident, Donald Trump, og hans administration vil afslutte den midlertidige beskyttelse, som migranter fra Honduras har haft mod at blive sendt hjem fra USA.

Det betyder, at omkring 57.000 honduranere risikerer at blive deporteret.

Reuters skriver, at Trump-administrationen har meddelt, at den ophæver den midlertidige beskyttelse den 5. januar 2020.

En række migrantgrupper har særlig beskyttelse (TPS) - midlertidig beskyttelsesstatus - på grund af eksempelvis naturkatastrofer eller væbnede konflikter i deres hjemland.

Honduranere er den næststørste migrantgruppe, som mister sin TPS-status.

Personer fra Honduras fik sammen med personer fra Nicaragua TPS i 1999 på grund af voldsomme ødelæggelser, som orkanen Mitch forårsagede.

I januar fjernede administrationen TPS-status fra omkring 200.000 salvadoranere, der har arbejdet og levet i USA siden 2001. Deres TPS udløber i 2019.

Marlon Tabora er ambassadør for Honduras i USA. Han siger, at forholdene i Honduras ikke er til at repatriere titusindvis af mennesker nu.

- Disse familier har boet i USA i 20 år, og det bliver ikke let at gen-integrere dem, hvis de beslutter at vende hjem, siger han

/ritzau/Reuters