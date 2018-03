Trump fyrer Rex Tillerson og erstatter ham med CIA-chef

USA's præsident Donald Trump har afskediget udenrigsminister Rex Tillerson og erstattet ham med CIA's direktør, Mike Pompeo.

Trump tweetede selv nyheden tirsdag eftermiddag dansk tid.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. marts 2018

Ifølge Washington Post bad Donald Trump Rex Tillerson træde tilbage sidste fredag, og forkortede udenrigsministerens tur i Afrika, så han mandag vendte tilbage til en sidste arbejdsdag i Washington. En af Tillersons assistenter siger til nyhedsbureauet AP, at Trump ikke har forklaret Tillerson, hvorfor han har fjernet ham fra posten.

Præsidenten har længe krydset klinger med Tillerson, som han anser for at være for elitær. Tillerson, der er tidligere topchef i olieselskabet Exxon Mobile, har haft det vanskeligt på posten som udenrigsminister, blandt andet i forholdet til Rusland, Nato og Irans atomprogram.

I følge flere amerikanske medier skulle Tilllerson på et møde i sommer have kaldt præsident Donald Trump for noget, der bedst kan oversættes med »idiot«. Dengang svarede Trump tilbage ved at tweete, at det var »fake news« og erklærede i et interview med magasinet Forbes, at han var villig til at modbevise det med en IQ-test.

Det dårlige forhold er en af grundene til afskedigelsen, der også er timet med planlagte forhandlinger med Nordkorea. I den forbindelse ønsker præsidenten en regeringsomdannelse. Det fortæller tre ansatte ved det Hvide Hus til Washington Post.

Præsidenten selv fortæller, at han ikke vendte de uventede forhandliger med Nordkorea med Rex Tillerson.

»Jeg tog selv beslutningen,« fortalte Donald Trump ved et pressemøde foran det Hvide Hus.

Tillerson har siddet fjorten måneder på posten. Den amerikanske præsident udtaler om Tillerson:

»Jeg vil takke Rex Tillerson for hans arbejde. Der er opnået meget gennem de seneste 14 måneder, og jeg ønsker ham og hans familie det bedste.«

Rex Tillerson erstattes af Mike Pompeo, chefen for CIA.​ Pompeo er tidligere kongresmedlem fra Kansas og tidligere officer i hæren.

»Jeg er stolt af at nominere chefen for CIA, Mike Pompeo, til vores nye udenrigsminister,« siger Trump.

Det bliver Gina Haspel, CIAs vicechef, der overtager Pompeos post. Hun bliver den første kvinde til at stå i spidsen for den amerikanske efterretningstjeneste. En begivenhed, Donald Trump kalder for en »historisk milepæl«.

En række højtstående diplomater er blevet tvunget ud eller er selv holdt op i løbet af den tid, hvor Donald Trump har været præsident.

»Jeg er er ved et punkt, hvor jeg har den regering og andre ting, som jeg gerne vil have,« sagde Donald Trump ved pressemødet.