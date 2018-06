Trump fyrer rådgiver efter hårde ord om kræftsyge McCain

USAs præsident, Donald Trump, har fyret sin rådgiver Kelly Sadler. Det oplyser talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah i en erklæring.

- Kelly Sadler er ikke længere en del af præsidentens administration, skriver han.

Rådgiveren skabte i maj furore, da hun på et stabsmøde i Det Hvide Hus sagde, at den kræftsyge republikanske senator John McCains modstand over for præsident Donald Trumps valg af CIA-chef "ikke spiller nogen rolle", for "han dør alligevel snart".

Kommentaren faldt, efter McCain havde udtrykt kritik af Gina Haspel, som Donald Trump nominerede til posten som ny CIA-direktør.

Modstanden til Haspel skyldtes, at hun var operativ leder i CIA under præsident George W. Bush, hvor tortur en overgang var tilladt.

81-årige McCain, der har været senator i over 30 år, er ramt af uhelbredelig kræft i hjernen.

Det var to personer, der var til stede under mødet, som senere gengav episoden over for nyhedsbureauet AP.

Familie og kolleger i USAs kongres reagerede med stor vrede på Kelly Sadlers kommentar. Flere undrede sig over, at rådgiveren ikke blev fyret.

Tidligere vicepræsident Joe Biden kaldte McCain en helt og sagde, at "anstændigheden har nået bunden i denne regering".

Også John McCains hustru, Cindy, sendte en opfordring til rådgiveren:

- Må jeg minde dig om, at min mand har en familie, syv børn og fem børnebørn, skrev hun på Twitter.

John McCain var i adskillige år krigsfange under Vietnamkrigen, og her blev han gentagne gange udsat for tortur.

Trump nedgjorde under valgkampen McCain flere gange for hans indsats som officer under Vietnamkrigen og bebrejdede ham, at han blev taget til fange af den vietnamesiske hær.

Trump selv slap for at deltage i Vietnamkrigen. I en lægeerklæring blev han erklæret uegnet som soldat, fordi han angiveligt led af en hælspore.

/ritzau/

80 brandfolk kæmper mod voldsom brand på Holbæk Sygehus

80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Der er ingen meldinger om personskade, men branden har spredt sig og omfatter 4000 kvadratmeter af hospitalet.

- Branden er startet i vaskeriet og har så bredt sig til lagerlokaler og en administrationsbygning. Der er ingen personskader, men omfattende bygningsskader, siger beredskabschef Lasse E. Hansen.

Der er ikke brand i patientafdelingen, og der er derfor ikke foretaget evakueringer.

Brandvæsenet modtog alarmen kort før midnat.

- Her klokken lidt i tre er branden under kontrol, men vi forventer, at slukningsarbejdet varer til op ad formiddagen, siger Lasse E. Hansen natten til onsdag.

Beredskabschefen kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er startet.

- Vi har ingen idé om, hvordan branden er brudt ud. Vi kan kun sige, at den er startet i vaskeriet, siger han.

Det personale, der var til stede i vaskeriet, da branden brød ud, kom selv ud i sikkerhed. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der har ikke været personer til stede i administrationen, men personalet i vaskeriet var kommet ud af egen drift, da vi nåede frem, fortæller vagtchef ved politiet Thomas Jørgensen.

Røgen fra branden er ikke farlig, og det har derfor ikke været nødvendigt at evakuere personer i nærheden, oplyser brandvæsenet.

Politiet har afspærret området omkring sygehuset og vil være til stede, indtil branden er slukket.

/ritzau/

70 meldes dræbt og 200 savnet efter vulkanudbrud i Guatemala

Mindst 70 personer er omkommet efter et voldsomt vulkanudbrud i Guatemala. Det oplyser landets katastrofemyndigheder tirsdag eftermiddag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Vulkanen Fuego brød søndag ud på eksplosiv vis og sendte lava og aske ud over flere byer i området. Udbruddet skete så hurtigt, at mange beboere ikke kunne nå at flygte.

Hidtil er kun 13 af de omkomne blevet identificeret. De omkomne er fundet i landsbyerne Los Lotes og El Rodeo, oplyser chefen for et retsmedicinsk institut i Guatemala City, Fanuel Garcia.

Chefen for landets katastrofemyndigheder fortalte mandag, at der var en forventning om, at dødstallet vil stige, da redningsarbejdet skrider langsomt frem. Senere samme dag blev redningsarbejdet afbrudt af nye lavaeksplosioner.

Tirsdag aften lokal tid oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP, at næsten 200 mennesker savnes efter vulkanudbruddet.

I alt er omkring to millioner mennesker berørt af udbruddet.

I Guatemalas hovedstad, Guatemala City, måtte folk tørre aske af deres biler og huse, og i lufthavnen har teknikere været i gang med at vurdere, om det er forsvarligt at tillade passagerfly at lande og lette.

Det blev mandag aften dansk tid besluttet, at man kan flyve.

Vulkanen Fuego er en af de mest aktive vulkaner i Mellemamerika. Allerede søndag blev 25 mennesker meldt omkommet.

En stor del af redningsindsatsen er koncentreret omkring landsbyen El Rodeo, som ifølge landets katastrofechef er ramt af en "flod af lava".

Temperaturen i lavastrømmen er målt til omkring 700 grader celsius, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/

Lava fra vulkan ødelægger hundredvis af hjem på Hawaii

Flydende lava fra vulkanen Kilauea i den amerikanske delstat Hawaii har i løbet af natten til tirsdag lokal tid ødelagt hundredvis af hjem.

Samtidig har lavaen nået to små samfund, der ligger ud til vandet. Her blev indbyggerne allerede i sidste uge opfordret til at lade sig evakuere. Det oplyser tjenestemænd tirsdag.

De hundredvis af hjem, lavaen har ødelagt i løbet af natten, er i tillæg til de 117 andre boliger, der er brændt ned, siden lavaen begyndte at stige op gennem revner i jorden på øen Big Island i sidste måned.

- Vi har ikke et endeligt tal endnu, men det er sikkert at sige, at hundredvis af boliger er gået tabt i Kapoho Beach Lots og Vacationland siden i går aftes, siger talskvinde for myndighederne i Hawaii Janet Snyder.

En flyvning over øen tirsdag morgen bekræfter, at bugten Kapoho Bay er fuldstændig fyldt op med lava. Også det meste af områderne Kapoho Beach Lots og Vacationland er dækket af den flydende masse.

Der er ikke blevet rapporteret om nogen tilskadekomne, eftersom de fleste beboere allerede havde forladt området.

Indbygger i Kapoho Mark Johnson risikerer at miste sit hjem og to hektar landbrugsjord.

- Jeg er ved at finde fred med tanken. Jeg har haft 28 vidunderlige år dernede, siger han.

Siden 3. maj har udbrud fra vulkanen skabt adskillige sprækker i jorden, hvorfra lavaen sprøjter op.

Udbruddet er gået ind i en ny og farlig fase, hvor store mængder brandvarm lava strømmer op af sprækker i jorden, der er opstået tæt på et beboet landområde.

Tusindvis af mennesker er blevet evakueret fra deres hjem på grund af faren fra lavafloden, der bevæger sig i et højt tempo fra Kilauea.

Samtidig er niveauet af giftige svovlgasser øget voldsomt.

/ritzau/AP

Skønhedskonkurrence dropper udseende i bedømmelse

I 1921 blev konkurrencen Miss America, hvor unge kvinder dystede om at se bedst ud i badetøj, opfundet som en måde at lokke turister til strandpromenaden i Atlantic City på den amerikanske østkyst.

Siden da har synet på kvinder ændret sig i USA, og det får næste år den konsekvens, at deltagerne i skønhedskonkurrencen ikke vil blive bedømt på deres udseende.

Det oplyser Gretchen Carlson, der står i spidsen for arrangørerne af konkurrencen og selv er tidligere vinder i Miss America.

- Vi kommer ikke til at bedømme dig på dit udseende, fordi vi er interesseret i, hvad der gør dig til dig, siger hun tirsdag i morgenprogrammet "Good Morning America".

Konkurrencen har i flere årtier modtaget klager fra kvindegrupper, der har kaldt konkurrencen gammeldags, sexistisk og mere end almindeligt fjollet.

Og det er måske ikke tilfældigt, at det er Gretchen Carlson, som fjerner badetøjet fra konkurrencen. Hun er tidligere tv-vært hos tv-kanalen Fox News. Den post forlod hun i 2016, efter hun sagsøgte tv-kanalens formand, Roger Ailes, for sexchikane.

Siden er hun blevet øverste chef i bestyrelsen bag Miss America-konkurrencen. Her kom hun til efter en skandale, hvor arrangører i emails havde hånet Miss America-vinderes intelligens, udseende og sexliv.

Fra næste år erstattes den del af konkurrencen, hvor deltagerne viser sig frem i badetøj.

I stedet kommer en del, hvor deltagerne ifølge en udtalelse fra organisationen bag Miss America skal "fremhæve deres bedrifter og mål her i livet, og hvordan hun vil bruge sit talent, passion og sine ambitioner til at udøve titlen som Miss America".

- Det er ordene, som forlader deres mund, som vi er interesserede i, siger Gretchen Carlson.

I år bliver derfor sidste år, hvor deltagerne i konkurrencen skal konkurrere om at se bedst ud i en badetøj.

Miss America er en af to store skønhedskonkurrencer i USA. Den anden, Miss USA, blev stiftet i 1950'erne af badetøjsproducenter, der var sure over, at de ikke måtte bruge billederne af Miss America-deltagerne i deres badetøj.

Vinderen af Miss USA deltager også i Miss Universe - en skønhedskonkurrence som USA's præsident, Donald Trump, ejede fra 1996 til 2015.

/ritzau/AP