Trump fremstår som en kaotisk kulturkriger – men også som en særegen overlever

En kulturkriger, der har skabt en usædvanlig bro mellem traditionelle republikanere, som han har tilfredsstillet med skattelettelser, og hvide middelklassevælgere fra de lavere klasser, som han har tilfredsstillet med en kulturkrig mod globalisering, herunder frihandel, indvandrere og flygtninge.

Han blev valgt til USAs 45. præsident ved at bryde alle regler, og kendetegnende for hans virke som præsident siden indsættelsen 20. januar sidste år er også, at han har brudt alle konventionelle regler for, hvordan en amerikansk præsident opfører sig.

Det er veldokumenteret, at han ofte taler usandt, at han ofte skifter holdning, og at han dyrker konspirationsteorier. Ligesom hans uortodokse ledelsesstil løbende har skabt kaos i og omkring Det Hvide Hus, og ikke mindst på grund af hans strøm af tweets, som stort set hver dag fra tidlig morgen sætter hans stab i alarmberedskab.

Som 2. januar i år, hvor Trump udsendte en opsigtsvækkende række af 16 tweets.

Gerald Seib, Bureauchef i Washington for Wall Street Journal, hæfter sig i en analyse ved, at Trump i sine tweets den dag kritiserede Pakistan, truede med at fjerne hjælp fra palæstinenserne, angreb medierne, krævede at få æren for, at der ingen omkomne var i USAs flytrafik i 2017 og tillige proklamerede, at han har en »større atomknap« end Nordkoreas leder.

»Helt overordnet illustrerer den kæde af tweets ganske godt den måde, som Trump har forandret præsidentskabet på,« konkluderer Gerald Seib.

»Han føler sig ikke bundet af tidligere konventioner. Andre præsidenter har forsøgt at undgå eller afbøde kontroverser. Trump er til gengæld tilbøjelig til at ryste op i det hele eller at anlægge en kontroversiel linje, idet han ser det som et effektivt redskab til forandring.«

Det store spørgsmål er, hvor effektiv hans ledelsesstil er. Han har haft sine sejre og blandt de største er skattereformen, udnævnelsen af en konservativ højesteretsdommer og på det udenrigspolitiske område kampen mod Islamisk Stat.

Derudover er det en sejr for ham, at økonomien buldrer derudaf, herunder at aktiemarkedet blomstrer, og at arbejdsløsheden er rekordlav.

Men der har samtidig været flere nederlag og kaotiske forløb.

Særligt i forhold til lovgivningsarbejdet i Kongressen, hvor præsidenten ofte skifter holdning undervejs, pludselig stiller nye krav og med kontroversielle udtalelser om sin egen person, bliver en barriere for at nå frem til beslutninger.

De seneste to uger er ingen undtagelse. Præsidentens stempling af nogle lande som shitholes under et møde i Det Hvide Hus og hans pludselige krav om at få afsat 18 mia. dollar til sin endnu ikke byggede grænsemur mod Mexico – på én gang i stedet for over en årrække – er afgørende grunde til, at Senatet ikke har kunnet blive enig om et nyt budget. Ligesom senatorer har nægtet at stemme for budgettet på grund af en manglende løsning for 800.000 såkaldte »Dreamers« – mexicanere, som kom ulovligt til USA som børn i selskab med deres forældre. Fristen for at vedtage et nyt budget udløb natten til lørdag, og hvis der ikke blev fundet en løsning, lukker regeringskontorer i Washington fra i dag, og personale sendes hjem.

Dette vil i givet fald være ydmygende for præsidenten. I forvejen er støtten til ham historisk lav. Ifølge Gallups gennemsnit af målinger nyder Trump i dag kun opbakning fra 38 procent af amerikanerne. Ingen af de foregående ni folkevalgte præsidenter har haft så dårlige målinger efter det første år i embedet.

Men Trump har vist sig at være en særegen overlever, der konstant kæmper sig tilbage efter nederlag. Og sejre, der kan styrke ham fremadrettet, har han altså fået i løbet af sit første år i Det Ovale Værelse. Kaosledelse eller ej.

Læs også Et år med Trump: Her er hans tre største sejre og nederlag

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.