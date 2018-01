Trump forlænger atomaftale med Iran for sidste gang

USA's præsident, Donald Trump, vil forlænge en multinational atomaftale med Iran én sidste gang, hvorefter han vil trække sig fra den - medmindre den bliver ændret.

Det siger højtstående embedsmænd i Det Hvide Hus ifølge flere medier, heriblandt BBC.

Aftalen med Iran, som Donald Trump under valgkampen lovede at trække USA helt ud af, går ud på at undgå, at iranerne udvikler atomvåben.

Til gengæld har Vesten ophævet en række sanktioner mod landet.

Trump vil blandt andet kræve, at Irans ballistiske missilprogram italesættes, hvis USA skal blive i aftalen, er meldingen fra Det Hvide Hus. Det skal i så fald ske i løbet af de kommende 120 dage.

Atomaftalen blev blandt andet forhandlet på plads af USA's daværende præsident Barack Obama.

Den trådte i kraft i januar 2016. Ud over Iran og USA er fem andre lande samt EU med i aftalen.