Trump foreslog Spanien at bygge en mur i Sahara

Under et besøg i Washington i sommer foreslog præsident Donald Trump den spanske udenrigsminister, at Spanien bygger en mur langs hele Sahara-ørkenen for at holde migranter ude.

Lige som han selv ønsker at få bygget en mur til Mexico for at holde latinoer ude af USA.

»At lukke havne er ikke en løsning, og det er det heller ikke at bygge en mur, som præsident Trump ellers foreslog mig for nylig,« sagde Josep Borrell, under et frokostmøde tidligere på ugen, som blev filmet og nu kan ses på flere spanske medier.

»Bare byg en mur, der grænser op til Sahara,« citerede han Trump for at sige.

»Men ved de hvor stort Sahara er,« lød udenrigsministerens modspørgsmål.

Spanien har overtaget Italiens rolle som den største magnet for migranter, der kommer sejlende over Middelhavet.

Men Spanien er udelukket fra at kunne bygge i Sahara. Af den simple grund at næsten hele Sahara ligger i afrikanske lande. Spanien har kun to enklaver på Nordafrikas kyst, Ceuta og Melilla.

»Grænsen til Sahara kan ikke være større end vores grænse til Mexico,« fortalte Trump ifølge Borrell.

USAs grænse til Mexico er 3145 kilometer lang. Saharas ørken breder sig over 4800 kilometer.

Borrell gav ikke flere detaljer om sit møde med Trump, der fandt sted i juni.

Trump har foreløbig uden held forsøgt at få bygget en mur langs grænsen til Mexico for at holde de latinamerikanske migranter ude af landet. Det var et af hans vigtigste løfter under valgkampen i 2016.

