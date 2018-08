Trump fordømmer racisme på årsdag for Charlottesville

Washington. Efter uroligheder i Charlottesville for et år siden blev den amerikanske præsident, Donald Trump, beskyldt for ikke at tage klar nok afstand fra ekstremister. På årsdagen skriver han i et tweet, at han fordømmer racisme.

- Urolighederne i Charlottesville for et år siden resulterede i meningsløs død og splittelse, skriver han.

- Vi må stå sammen som nation. Jeg fordømmer alle typer racisme og voldelige handlinger. Fred til ALLE amerikanere!

Urolighederne i Charlottesville, der ligger i staten Virginia, kulminerede 12. august 2017, da en stor gruppe nynazister med hagekorsflag og højrenationale stødte sammen med moddemonstranter.

En kvinde blev dræbt, og 19 personer blev såret, da en ung højreekstremist pløjede sin bil ind i demonstranterne.

Efterfølgende har Trump flere gange udtrykt sig tvetydigt om hadgrupper og episoderne i Charlottesville.

Han er blandt andet blevet stærkt kritiseret for at sige, at "der var gode folk på begge sider".

Lørdag er der mindeceremonier i Charlotteville for at markere årsdagen, og søndag er der planlagt protester foran det Hvide Hus i Washington D.C.

/ritzau/