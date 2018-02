Trump forbliver tavs om historisk aktienedtur, mens børserne i Asien styrtdykker

Mandagens store kursfald på de amerikanske aktiemarkeder har tirsdag spredt sig til Asien.

I Japan ligger det toneangivende indeks, Nikkei 225, over syv procent lavere, rapporterer nyhedsbureauet AP fra Tokyo tirsdag omkring middag lokal tid.

»Investorerne sælger ud efter de store fald fredag og mandag på Wall Street,« siger Toshihiko Matsuno, analytiker fra SMBC Nikko Securities, til nyhedsbureauet AFP.

I Japan forsøger regeringen at nedtone udviklingen på børsen. Økonomiminister Toshimitsu Motegi oplyser ifølge AP, at han følger markedsbevægelserne tæt, men understreger, at økonomien er stabil og på vej frem.

Handlen med futures tyder på, at de amerikanske investorer skal forberede sig på endnu en dag med flere sælgere end købere. Dow Jones-futuren ligger fire procent lavere, og det peger i retning af en svag åbning.

I USA lukkede Dow Jones-indekset mandag med et fald på 4,6 procent. Det er det største fald på én dag i mere end seks år. Fredag mistede indekset næsten tre procent i værdi.

Analytikere peger på to årsager til, at kurserne falder.

For det første er det amerikanske aktiemarked gået fra den ene rekord til den anden det seneste år, og derfor kan det ses som en modreaktion, hvor investorerne høster deres gevinster.

Makroøkonomisk kan kursfaldene skyldes nervøsitet for, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at reagere på stigende inflation ved at sætte renterne hurtigere op, end finansmarkederne har kalkuleret med.

Frygten fik næring fredag, da nye tal viste en stigning i de amerikanske gennemsnitslønninger på 2,9 procent.

Det var væsentligt højere end forventet og samtidig de højeste lønstigninger siden juni 2009.

I Europa havde aktiemarkederne også en dag til glemmebogen mandag. I Tyskland for eksempel ramte DAX-indekset det laveste niveau i fire måneder.

Trump forbliver tavs efter historisk aktiefald i USA

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har, to timer efter at aktiemarkedet lukkede, stadig ikke kommenteret det historiske aktiefald i USA, som fandt sted mandag.

Fra Det Hvide Hus lyder det, at præsident Trump er fokuseret på de »længerevarende økonomiske grundpiller, der stadig er exceptionelt stærke«.

Det siger talskvinde for Det Hvide Hus Saarah Huckabee Sanders.

»Vi har sørget for en stærk økonomisk vækst i USA, historisk lav arbejdsløshed og stigende lønninger for amerikanske arbejdere,« siger hun.

Kommentaren kommer, efter at det amerikanske aktiemarked mandag tog det største dyk i årevis, skriver Reuters.

Dow Jones-indekset endte med et fald på 4,6 procent ved børsens lukning i New York. Det er - målt i procenter - det største fald siden august 2011.

Ved lukningen på Wall Street var Dow Jones styrtdykket 1175 point. Målt på point oplevede indekset det største fald nogensinde på én enkelt dag.

Den amerikanske præsident har gentagne gange taget æren for, at aktiemarkedet er steget i USA.

7. januar skrev han eksempelvis på Twitter, at aktiemarkedet »har skabt gigantiske fordele for vores land ikke bare med rekordhøje kurser, men i form af job, job, job. Syv BILLIONER dollar i værdi siden vores store valgsejr!«.

Mens markedet faldt mandag, talte præsidenten foran en forsamling i Ohio, og Trump nævnte ikke sin rolle i aktiekursernes stigning, hvilket han ellers har for vane.

Nedgangen for aktierne begyndte i sidste uge, hvor et større kursfald fredag gjorde ugen til den værste på børsen i to år.

Den israelske uddannelsesminister Naftali Bennett

Israelsk minister ser aflysning af besøg i Polen som en ære

Polen har aflyst et planlagt besøg af den israelske uddannelsesminister i landet onsdag.

Det oplyser uddannelsesministeren i en erklæring sent mandag aften.

Aflysningen kommer i kølvandet på, at det sidste af Polens to parlamentariske kamre i sidste uge vedtog en omstridt lov, der gør det strafbart at sige, at Polen var medskyldig i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

»De polske jøders blod græder fra jorden, og ingen lov kan gøre gråden tavs,« udtaler Israels uddannelsesminister, Naftali Bennett, i erklæringen mandag aften.

»Den polske regering har aflyst mit besøg, fordi jeg nævnte dets folks forbrydelser. Jeg er beæret,« tilføjer han.

De stærkeste protester mod den polske lov, der kan give op til tre års fængsel, er kommet fra Israel.

»Israel ser med den yderste alvor på ethvert forsøg på at ændre den historiske sandhed. Ingen lov vil ændre kendsgerningerne,« sagde det israelske udenrigsministeriums talsmand torsdag, efter at loven var vedtaget.

Loven har også fået Israels udenrigsministerium til at bede om udsættelse af et besøg af lederen af Polens nationale sikkerhedsråd. Besøget var planlagt til at finde sted inden for de næste uger.

Formålet med loven er ifølge den polske regering at sikre, at skylden ikke placeres forkert. Blandt andet vil regeringen bruge loven til at bekæmpe brug af sætninger som »polske dødslejre«.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske »Endlösung« - udryddelse af alle jøder i Europa.

Der er flere eksempler på, at polske borgere enkeltvis eller i grupper hjalp tyske nazister med drab på jøder.

»Ja, dødslejrene i Polen blev bygget og drevet af tyskerne,« udtaler den israelske uddannelsesminister.

»Men mange polakker over hele landet jagede, informerede eller deltog aktivt i drabet på over 200.000 jøder under og efter Holocaust,« siger Naftali Bennett.

Den omstridte lov er nu sendt videre til Polens præsident, Andrzej Duda, til underskrivelse.

Skuespilleren bag Frasiers far er død

John Mahoney, der spillede Martin Crane i den populære sitcom Frasier, døde søndag på et hospital i Chicago.

Det oplyser Mahoneys agent ifølge nyhedsbureauet AP.

John Mahoney døde søndag på et hospital i Chicago efter kort tids indlæggelse. Han blev 77 år.

Med sin rolle som Martin Crane, far til radiopsykiateren Frasier og dennes lillebror, Niles, var Mahoney med i en af de mest succesfulde tv-serier i USA nogensinde.

Frasier Crane var oprindeligt en af hovedpersonerne i en anden serie, Cheers, (Sams Bar, red.), men fik siden sit eget show, som blev mindst lige så populært.

Serien om Frasier viste sig langtidsholdbar og blev vist på NBC fra 1993 til 2004.

John Mahoney, der var født i England i 1940, men flyttede til USA som ung, var med i samtlige afsnit.

Han blev nomineret to gange til både Emmy og Golden Globe-uddelingerne.

I årene efter Frasier havde John Mahoney roller i flere teaterstykker. Gennem sin karriere deltog han desuden i et hav af film og var også flittigt benyttet i adskillige tv-serier både før og efter succesen med Frasier.

Eksplosion ødelægger facade i det centrale Malmø

En eksplosion har natten til tirsdag fundet sted nær et parkeringshus i det centrale Malmø.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge politiet i Skåne ringede flere personer ind og anmeldte eksplosionen kort efter klokken tre.

Politiet oplyser, at der er sket skader på en facade, men det er uklart, hvilken genstand der er eksploderet.

»Noget er eksploderet. Vi er på stedet og hjælper politiet, men jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Vi afventer bomberydderne,« siger chefen for Redningstjenesten Syd, Håkan Månsson, til Sydsvenskan.

Eksplosionen er sket ved parkeringshuset Petri på Rundelsgatan.

Politiet har afspærret området omkring Kattsundsgatan, Rundelsgatan og Mäster Nilsgatan, og bomberyddere og politiets teknikere er på stedet.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Det er den anden eksplosion i området inden for kort tid, skriver Aftonbladet. For få uger siden blev indgangen til det svenske ordensselskab Siriusorden på Rundelsgatan ødelagt af en eksplosion.

Malmø har været rystet af flere eksplosioner inden for de seneste måneder.

I slutningen af januar efterlod en eksplosion skader på en husfacade ved en kontorbygning i bydelen Rosengård.

Kun 100 meter fra kontorbygningen havde en eksplosion fire dage forinden fundet sted foran en politistation.

Det formodes, at det var håndgranat, der blev kastet mod politistationen.

Stigende kriminalitet har opskræmt mange svenskere. Det har samtidig sat fokus på den store indvandring til Sverige, da indvandrerbander menes at stå for en stor del af volden.

Sidste år var der et rekordstort antal, som blev forsøgt dræbt med skud i Sverige. 40 mistede livet, og 135 blev såret af skud.

