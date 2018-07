Trump: EU-landene er måske lige så slemme som Kina med handel

Washington. EU-landene er måske lige så slemme som Kina, når det gælder handel, siger USA's præsident, Donald Trump, på et tidspunkt, hvor der er frygt for optrappede handelskrige mellem USA og Kina samt USA og EU.

- EU er muligvis lige så slem som Kina, men EU er mindre. De sender en Mercedes herover, men vi kan ikke sende vores biler til dem, siger Trump i en udtalelse til Fox News.

- Se, hvad de gør mod vore landmænd. De vil ikke have vores landbrugsprodukter. Nu skal det siges, at de har deres egne landmænd. Vi beskytter ikke vores, mens de beskytter deres, siger han videre.

Trump har allerede varslet, at han vil øge tolden på biler, som importeres fra EU-lande. Det sker som svar på, at EU indførte told på en række amerikanske produkter som Harley Davidson-motorcykler, Levi's-cowboybukser og bourbon.

Dette var en reaktion på amerikanernes straftold på stål og aluminium, der trådte i kraft 1. juni.

Trump siger også, at han ikke rigtigt bryder sig om handelsaftalen med Mexico og Canada. Men han siger, at han vil vente til efter midtvejsvalget i november, før han bestemmer sig for, om han vil bibeholde aftalen.

Canadas gengældelsestold træder i kraft søndag mod flere amerikanske produkter - blandt andet appelsinjuice fra Florida, ketchup og Kentucky Bourbon.

I forhold til Kina, som er verdens næststørste økonomi efter USA, har Det Hvide Hus meddelt, at der lægges 25 procent i toldafgifter på en del kinesisk import, hvilket udløste øjeblikkelig gengældelse fra kineserne.

Trump var søndag henholdende med at nævne nye tiltag mod Kina, men han siger, at han ikke giver efter og ændrer kurs.

- Nej, nej, nej, nej. Flere toldafgifter kan indføres mod Kina, hvis vi ikke får en aftale i stand. Men jeg vil gerne slå fast, at Kina er interesseret i en aftale, og det er jeg også. Men det skal være en retfærdig aftale for dette land, siger han.

USA har tidligere klaget over Kinas politik, som ifølge amerikanerne enten er at stjæle nøgleteknologi fra vestlige selskaber eller tvinge selskaberne til at afstå det.

En ny straftold på hundredvis af kinesiske produkter træder i kraft den 6. juli.

Denne told er kommet oven på de nye toldafgifter på stål og aluminium, som fik kineserne til at lægge ny told på en 128 amerikanske produkter - deriblandt svinekød og vin.

/ritzau/AFP