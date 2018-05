Trump er »uden tvivl« klar til at droppe historisk topmøde med Kim Jong-un

Udsigten til et historisk topmøde mellem Donald Trump og den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un, hænger i en tynd tråd.

Efter planen skal Trump og Kim Jong-un 12. juni diskutere nordkoreansk atomnedrustning i Singapore.

Men bag kulisserne er amerikanske topdiplomater for alvor begyndt at tvivle på, om mødet mellem Trump og Kim Jong-un bliver til virkelighed.

Moon vil tale på Kim Jong-uns vegne. Og hvis præsident Trump ikke er overbevist, vil mødet ikke blive til noget. Sue Mi Terry, tidligere CIA-analytiker, til CNN.

Nordkorea har i de seneste uger skærpet retorikken og advaret USA om, at man ikke vil deltage i et topmøde, hvor amerikanske krav om nordkoreansk atomnedrustning er ufravigelige.

Tirsdag rejser den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, derfor til Washington for at forsikre den amerikanske præsident om, at topmødet kan føre til de ønskede resultater.

»Jeg tror, præsident Moon vil forsøge at forklare Nordkoreas synspunkter,« siger den tidligere CIA-analytiker og Korea-ekspert Sue Mi Terry til CNN.

»Moon vil tale på Kim Jong-uns vegne. Og hvis præsident Trump ikke er overbevist, vil mødet ikke blive til noget.«

Trump får ikke kolde fødder

I sidste uge understregede Trump, at mødet fortsat er på programmet, men han advarede samtidig Kim Jong-un om alvorlige følger, hvis Nordkorea aflyser det planlagte topmøde. Trump lod i den forbindelse forstå, at Kim Jong-un i yderste konsekvens vil kunne blive fjernet fra magten.

Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, havde inden da vakt vrede i Nordkorea ved at pege på en tidligere aftale med Libyens diktator, Muammar Ghadaffi, som en mulig model for en nedrustningsaftale med Nordkorea.

Nu understreger ledende politikere, at Donald Trump vil være klar til at droppe mødet, hvis Nordkorea stiller urimelige krav forud for topmødet.

»Det vil være en stor fejl af Kim Jong-un, hvis han tror, at han kan snyde Donald Trump,« sagde vicepræsident Mike Pence ifølge CNN til Fox News. Adspurgt om, hvorvidt Trump kan finde på at droppe mødet med Kim Jong-un, svarede Pence: »Uden tvivl«.

»Jeg tror ikke, at præsidenten får kolde fødder over noget som helst,« sagde USAs finansminister, Steve Mnuchin, mandag til amerikanske medier. »Præsidenten er klar. Lige nu er mødet stadig på programmet. Hvis det ændrer sig, får I det at vide.«

Gnidningerne mellem Pyongyang og Washington vækker nervøsitet i Sydkorea, der har kastet sig ud i omfattende bestræbelser på en diplomatisk løsning mellem Nordkorea og USA.

I marts understregede Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, over for amerikanske medier, at Nordkorea er villig til at indgå en atomaftale med USA og acceptere, at USA og Sydkorea i fremtiden afholder fælles militærøvelser.

»Præsident Moon skal virkelig levere, når det gælder om at få Trump til at føle, at topmødet ikke løber ud i sandet,« siger den tidligere CIA-analytiker Sue Mi Terry til CNN.

»Ingen har lyst til at dukke op til et møde, der slår fejl. Jeg tror, at tirsdagens møde er afgørende for, om vi får et møde mellem Washington og Pyongyang,« siger hun.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland