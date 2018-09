Trump blev mødt af hård kritik for at benægte dødstal fra orkan: Nu svarer præsidenten igen

Præsident Donald Trump har været i et politisk stormvejr, efter at han torsdag såede tvivl om dødstallet fra orkanen Maria, der sidste år ramte Puerto Rico.

Det skete på Twitter, hvor han blandt andet skrev, at det er Demokraterne, der står bag de nye dødstal for at »få mig til at se så skidt ud som muligt«.

Blandt kritikerne af Trumps udmelding var republikanernes majoritetsleder i Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, og den republikanske guvernør Rick Scott fra Florida.

»Jeg er uenig med præsidenten - en uafhængig undersøgelse har fastslået, at flere tusinde mistede livet,« skrev Rick Scott i et tweet.

»Jeg har været i Puerto Rico syv gange og personligt set ødelæggelserne. Tab af ethvert liv er tragisk; omfanget af liv, som blev tabt på grund af Maria, er hjerteskærende.«

Kritikken ser dog ikke ud til at have gjort indtryk på den amerikanske præsident.

Natten til lørdag satte Trump igen spørgsmålstegn ved det nye antal omkomne, og den politiske orkan fortsætter.

Donald Trump skriver nemlig på Twitter, at han sidste oktober besøgte Puerto Rico og blev informeret om, at 16 personer var døde som følge af orkanen.

Dette besøg skulle have fundet sted »lang tid efter«, katastrofen fandt sted.

»Over mange måneder blev det til 64 personer. Og så, på magisk vis: 3000 MENNESKER DRÆBT (...),« tweeter Donald Trump.

“When Trump visited the island territory last October, OFFICIALS told him in a briefing 16 PEOPLE had died from Maria.” The Washington Post. This was long AFTER the hurricane took place. Over many months it went to 64 PEOPLE. Then, like magic, “3000 PEOPLE KILLED.” They hired.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. september 2018

En rapport fra The George Washington University fastslår nemlig dødstallet til 2.975 personer. Rapporten blev bestilt af Puerto Ricos regering, og konklusionen er nu blevet det officielle dødstal, hvilket ellers længe har været estimeret til et langt mindre tal, nemlig 64 personer.

Trump skriver i et andet tweet, at Puerto Ricos bestilling af rapporten er en enestående metode, som ikke tidligere er blevet benyttet ved orkaner.

....GWU Research to tell them how many people had died in Puerto Rico (how would they not know this?). This method was never done with previous hurricanes because other jurisdictions know how many people were killed. FIFTY TIMES LAST ORIGINAL NUMBER - NO WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. september 2018

Også den politiske agenda, som ligger skjult i det smukke, journalistiske sprog, bliver der langet ud efter gennem et citat fra præsidentens ven, Geraldo Rivera, der er advokat og journalist:

“They say all these people died in the storm in Puerto Rico, yet 70% of the power was out before the storm. So when did people start dying? At what point do you recognize that what they are doing is a political agenda couched in the nice language of journalism?” @GeraldoRivera — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. september 2018

Møder politisk modstand

Donald Trump møder på grund af sin benægtelse af det officielle dødstal en del politisk modstand. Blandt andre fra den demokratiske senator Charles Schumer.

Han skriver for eksempel på Twitter, at »Du (Trump, red.) skylder 3000 familier i Puerto Rico en undskyldning.«

You owe 3,000 families in Puerto Rico an apology. Stop the shameful attack on deceased fellow Americans and focus on the response to Hurricane Florence. https://t.co/poOE0RDJId — Chuck Schumer (@SenSchumer) 13. september 2018

Også Rick Scott, den republikanske guvernør fra Florida, tager igen afstand fra præsidenten.