USA's præsident, Donald Trump, besøger Storbritannien 13. juli, oplyser Det Hvide Hus.

Hans besøg har været ventet i langt over et år, efter premierminister Theresa May var den første udenlandske leder til at besøge Trump få dage efter hans indsættelse som præsident i januar 2017.

Ved den lejlighed aftalte de et genbesøg.

Trumps talskvinde, Sarah Sanders, bekræfter, at der ikke bliver tale om et statsbesøg, og at Trump formentlig ikke kommer til at møde dronning Elizabeth.

/ritzau/AP