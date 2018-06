Trump benåder livstidsfange efter appel fra realitystjerne

Kun en uge efter at realitystjernen Kim Kardashian West talte hendes sag for Donald Trump, har præsidenten benådet Alice Marie Johnson, der afsoner en livstidsdom for ikke-voldelig narkokriminalitet, oplyser CNN.

Alice Marie Johnson har allerede udstået 21 år af sin straf og ventes nu at blive løsladt om kort tid.

Realitystjernen Kim Kardashian West forlader Det Hvide Hus efter at have talt Alice Marie Johnsons sag hos præsident Trump. Kun en uge efter kunne hun begejstret tweete »Best news ever!!!!«

»Fru Johnson har taget ansvar for sine tidligere handlinger og har været en mønsterfange gennem de seneste to årtier. På trods af, at hun har fået en livstidsdom, har Alice arbejdet hårdt for at rehabilitere sig selv i fængslet og har fungeret som mentor for sine medfanger,« hedder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus onsdag.

En udmelding, som Kim Kardashian West straks kvitterede for på Twitter med et »Best news ever!!!!«

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

Benådningen af Alice Marie Johnson er den sjette siden Trump tiltrådte, og den anden, som Trump personligt har godkendt efter appel fra en kendis. I sidste måned benådede Trump posthumt bokseren Jack Johnson, efter at skuespilleren Sylvester Stallone havde rejst hans sag overfor præsidenten.