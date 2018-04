Trump bekræfter snarlige mødeplaner: Der er direkte kontakt med Nordkorea

USAs præsident, Donald Trump, bekræfter, at der er direkte kontakt mellem den amerikanske regering og styret i Nordkorea.

Samtalerne mellem parterne finder sted på et »meget højt niveau«, siger han ifølge AFP og AP.

Om udsigten til et historisk topmøde mellem de to landes ledere oplyser Trump, at parterne er kommet så vidt, at fem mulige lokationer for et møde er blevet drøftet.

»Det vil finde sted sandsynligvis tidligt i juni eller før, hvis alt går vel,« siger Trump.

Han tilføjer, at intet dog er endeligt på plads.

/ritzau/