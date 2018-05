Trump bekræfter at topmøde med Nordkorea forberedes

USA's præsident, Donald Trump, siger tirsdag, at der bliver holdt møder for at forberede et topmøde mellem USA og Nordkorea. Han bekræfter samtidig, at en ledende nordkoreaner er på vej til New York.

»Vi har et stærkt hold til vores møder med Nordkorea,« skriver Trump på Twitter.

»Kim Young Chol, som er næstformand i Nordkorea, er på vej til New York. Det er en solid reaktion på mit brev, mange tak,« hedder det i Trumps tweet.

Næstformandstitlen dækker over Kim Yong-chols position i centralkomitéen i Nordkoreas regerende arbejderparti.

Formålet med Kim Yong-chols besøg er at tale med personer fra den amerikanske regering om et topmøde mellem Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Det sker, efter at Trump torsdag i sidste uge aflyste et planlagt møde med Kim Jong-un 12. juni i Singapore. Begrundelsen var Nordkoreas "åbenlyse fjendtlighed".

Der gik dog ikke mere end 24 timer, før Trump skiftede holdning.

Det skete i et tweet fredag, hvor han skrev, at USA havde "meget produktive samtaler med Nordkorea" om alligevel at gennemføre topmødet, hvor blandt andet atomafrustning af Den Koreanske Halvø ventes at være på dagsordenen.

Kim Yong-chol anses ifølge nyhedsmagasinet Time for at være Kim Jong-uns højrehånd. Han har tidligere været øverste chef for Nordkoreas efterretningstjeneste og har indtaget en ledende rolle i de seneste måneders samtaler mellem Nordkorea og Sydkorea.

Han skal ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhaps unavngivne kilder flyve fra Beijing til USA onsdag efter et møde med kinesiske embedsmænd.

På grund af amerikanske sanktioner imod ham har Kim Yong-chol normalt ikke tilladelse til at rejse ind i USA.

Besøget vil derfor være et tegn på, at USA har givet en dispensation for hans indrejse.

Både USA og Sydkorea har sortlistet Kim Yong-chol på grund af hans støtte til det nordkoreanske atom- og missilprogram i 2010 og 2016.

Søndag rejste amerikanske embedsmænd ind i Nordkorea for at tale om forberedelserne til samme topmøde.

/ritzau/Reuters